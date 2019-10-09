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среда, 09 октября 2019 12:08

Найти работу в Германии станет проще: подробности

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Найти работу в Германии станет проще: подробности
Ежегодно немецкие работодатели не могут закрыть 1,2-1,5 млн вакансий. Фото: Depositphotos

Найти работу заробитчанам в Германии станет легче. Страна с марта 2020-го меняет правила трудоустройства. Тогда вступит в силу новый миграционный закон.

Сегодня работники из стран, не входящих в состав ЕС, претендуют на работу в Германии в порядке третьей очереди. В первую очередь трудоустраивают немцев. С марта работодатели смогут нанимать работников-иностранцев сразу, пишет ubr.ua.

"Работодателям не надо будет определять, доступен ли внутренний или европейский кандидат, прежде чем нанять специалиста с Украины. Но в законе также содержится предписание, согласно которому, при изменении ситуации на рынке труда, первоочередная проверка может быть восстановлена. Например, в определенных профессиях или в определенных регионах", - объясняет директор агентства по трудоустройству за рубежом Татьяна Бугакова.

Чтобы найти работу, заробитчанам по-прежнему надо знать немецкий, иметь диплом об образовании и иметь средства для проживания.

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Ежегодно немецкие работодатели не могут закрыть 1,2-1,5 млн вакансий. В Польше ежегодный недобор составляет около 150-200 тыс. человек.

Наибольший спрос в Германии на квалифицированных рабочих, медсестер, рабочих сельского хозяйства и сферы обслуживания.

В среднем специалистам предлагают зарплату €1,6-2 тыс. Это 43-54 тыс. грн.

В Германии появились филиалы польских агентств по трудоустройству. Таким образом Польша хочет переманить работать к себе гастарбайтеров, выехавших в Германию.

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09
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