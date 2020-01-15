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среда, 15 января 2020 12:45

Нацбанк спрогнозировал судьбу российских банков в Украине

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Нацбанк спрогнозировал судьбу российских банков в Украине
Российские банки не скоро выйдут из украинского рынка. Фото: delo.ua

Украинские "дочки" российских государственных банков постепенно прекращают деятельность в Украине. Однако их окончательный выход с украинского рынка будет не скоро.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Finclub.

В частности, Рожкова отметила, что Проминвестбанк, принадлежащий российскому государственному Внешэкономбанку фактически нерабочий, а 6 февраля 2020 должно состояться собрание акционеров, где обсудят сдачу банковской лицензии.

"Другая ситуация со Сбербанком. Решение по нему - это уровень политики самого акционера, хотя у нас нет никаких контактов с ним. Мы как регулятор не общаемся с владельцем. Это все затруднено политическими процессами. И для рынка это плохо. Но сегодня Сбербанк тоже проявляет активности на рынке", - сообщила Рожкова.

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По ее словам, украинская "дочка" Сбербанка постепенно уменьшает объемы кредитования и накопленных депозитов, а Нацбанк следит, чтобы в банке оставалось достаточно средств, чтобы он мог рассчитаться с вкладчиками.

"Но если я правильно понимаю, акционер желает попробовать продать банк. Я надеюсь, что уже всем понятно, что номинальным покупателям мы зеленый свет не дадим. Поэтому если это международная организация, которая сможет, несмотря на санкции, получить разрешение ЕЦБ на сделку , тогда хорошо", - добавила Рожкова.

23 июля Госдума России во втором чтении рассмотрит поправки к закону "О национальной платежной системе". Документ вводит фактический запрет на выполнение международных санкций на территории РФ. В результате ухода платежных систем окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России не будут приниматься карты зарубежных банков.

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