Visa и MasterCard могут уйти из России

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями отведут около полугода. Фото: из открытых источников

23 июля Госдума России во втором чтении рассмотрит поправки к закону "О национальной платежной системе". Документ вводит фактический запрет на выполнение международных санкций на территории РФ.

В результате ухода платежных систем окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России не будут приниматься карты зарубежных банков, пишет газета "КоммерсантЪ".

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На практике это означает запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. Законопроект относится ко всем крупным иностранным системам, включая Visa и MasterCard.

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями отведут около полугода.

Руководство телеканала "Рустави 2" не будет увольнять журналиста Георгия Габуния, который нецензурно обругал российского президента Владимира Путина. Гендиректор канала Ника Гварамия отметил, что цель Габуния была "легитимной", но форма, которую он использовал, только помешала ей.