Нацбанк резко поднял курс евро

Евро подорожал на 38 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 28 июля установил курс доллара на уровне 27,75 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 38 коп. Стоит 32,60 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,63 грн. Продают по 27,70 грн.

За евро предлагают 32,10 грн. Продают по 32,21 грн.

Российский рубль покупают и продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.