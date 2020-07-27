Нацбанк резко поднял курс евро

Национальный банк Украины на 28 июля установил курс доллара на уровне 27,75 грн. Это столько же, как было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 38 коп. Стоит 32,60 грн.
Курс российского рубля - 38 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27,63 грн. Продают по 27,70 грн.
За евро предлагают 32,10 грн. Продают по 32,21 грн.
Российский рубль покупают и продают по 38 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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