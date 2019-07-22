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понедельник, 22 июля 2019 11:50

Нацбанк продолжает скупать валюту на межбанке

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Нацбанк продолжает скупать валюту на межбанке
С начала года Нацбанк на межбанке купил $2,14 млрд. Фото: Depositphotos

На прошлой неделе Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $40 млн. За неделю до этого - $138,5 млн.

Регулятор активно покупает валюту на межбанке. С начала года купил $2,14 млрд, передает НБУ.

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Валюту Нацбанк скупает, чтобы нарастить международные резервы. В январе-апреле регулятор активно скупал валюту на межбанке. За этот период международные резервы НБУ выросли на $ 0,925 млрд - до $20,5 млрд.

За счет купли-продажи валюты на межбанке регулятор сдерживает значительные курсовые колебания. В течение последних 6-ти недель он не продавал валюту. Ведь ее на рынке было достаточно.

Национальный банк Украины 22 июля установил курс доллара на уровне 25,81 грн. Это на 22 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 21 коп. Стоит 28,98 грн.

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