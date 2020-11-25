На портале "Дия. Бизнесс" появятся новые функции для бизнеса

Портал для экспорта планируют запустить на онлайн-платформе "Дія. Бізнес ".
Также там появится набор финансовых услуг для малого и среднего бизнеса, заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время Форума по вопросам цифровой трансформации Personal Democracy Forum Ukraine 2020 года.
По ее словам, в рамках портала запустят сервис для коммуникации украинских предпринимателей на английском языке.
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"Портал уже запущен на английском языке, и скоро будет запущена возможность В2В - для коммуникаций между украинскими предпринимателями и предпринимателями мира", - отметила Ионан.
С начала 2020 года более 50 тыс. украинцев открыли ФЛП онлайн на портале "Дія". Регистрация занимает не более 15 мин., сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
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