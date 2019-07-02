"Мясники рассказывали, как режут туши, а компьютерщики советовали, как этот процесс оптимизировать"

Филипп Мариани - генеральный директор французского технопарка "София Антиполис". Фото: Светлана Цибульская

3 млрд. евро прибыли ежегодно приносит французский технопарк "София Антиполис". Он объединяет около 2,5 тыс. компаний, 30% из которых являются иностранными. Они работают в основном в отраслях вычислительной техники, электроники, фармакологии и биотехнологий. Здесь также расположены несколько учебных заведений и европейская штаб-квартира консорциума сети Интернет. Технопарк получил название в честь жены основателя Пьера Лаффитта - Софии Гликман-Тумаркайн, украинки по происхождению.

- Однажды устроили завтрак для представителей IT-индустрии и мясников, - рассказывает генеральный директор технопарка Филипп Мариани. - Пришли, потому что бесплатно. За столом вынуждены были разговаривать. Через 2 часа нашли общие темы.

К концу завтрака мы получили готовую идею машины по разборке мяса. Затем они встречались еще раз и все-таки ее создали.

У нас созданы все возможности для развития стартапов. Мы объединяем науку и бизнес ради результата. Наш парк призван создать пространство, в котором смогут общаться инвесторы и стартаперы.

Как можно оценить дальнейшую жизнедеятельность стартапа?

- Есть алгоритмы оценки инвестиционной готовности. Вообще, новаторской бизнес может сам себя оценить по четким параметрами. Когда Motorola была еще неизвестной компанией, то разработала сотовую связь, что работала лишь в пределах комнаты. На это ненужное изобретение было потрачено 10 миллиардов долларов. Без четкой оценки перспективности применять инновации сейчас не целесообразно.

Какие инновационные технологии наиболее востребованы?

- Цифровые - виртуальная реальность, искусственный интеллект, беспилотные автомобили. Это - основные направления на следующие 10 лет. Художественные произведения - это тоже продукт, который можно вывести на рынок. Сейчас есть методы, которые позволяют прогнозировать кассовость фильма в зависимости от уровня его эмоциональности.

Какие аргументы приводите инвесторам, чтобы поощрить их вкладывать деньги?

- Даю понять, что в некоторых областях это - начало глобальных изменений, поэтому сейчас удачный момент для инвестиций. Сейчас много людей хотят вкладывать деньги в недвижимость, но прибыльнее инвестировать в компанию, которая имеет потенциал. Бизнесмены не хотят слышать набор тезисов диссертаций или просматривать огромное количество формул. Их интересует, чтобы проект был инвестиционно самостоятельным, готовим к запуску и не нуждался дополнительных исследований. У инноватора нет возраста и гендерных признаков. Даже в 50 лет можно начать свой стартап. Главное - уровень его идеи. Стартапов сейчас больше, чем желающих их финансировать. Чтобы идеи стали успешными историями, их нужно визуализировать.

Какие угрозы несет глобальная диджитализация?

- Зависимость от технологий. Из-за цифролизации экономики много профессий исчезает. Это – одна из причин безработицы в Европе.

Есть ли угроза снижения человеческого интеллекта?

- Да. Защитить от этого может лишь основательное образование. Технологии должны быть способом получения знаний, а не самими знаниями.

Как мотивировать молодое поколение учиться, если информацию можно получить за считанные секунды?

- Это сложная задача. Ученые - точно не герои сегодняшнего дня. Но, например широкая известность Илона Маска - это хорошо, потому что он популяризирует изобретения физика Никола Тесла. Технологии должны быть инструментом, а знания - целью.

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Какое образование получают ваши дети?

- Дети занимаются по Британской системе, потому что хочу, что у них было открытое мышления, отсутствие шаблонности.

Как проходит ваш рабочий день?

- Утром 1-1,5 часа я мониторю новости. Затем встречаюсь с представителями компаний в "София Антиполис", чтобы понять, какая "температура" в парке. Важнейшая моя задача - понимать будущее индустрии и основные тренды. Сейчас идет дематериализация бумажных денег, изменение банковского сектора, следующая шагом станет внедрение новых транспортных систем.

Роботов Digit, которые будут доставлять пакеты, начал тестировать американский автопроизводитель Ford. Работы под названием Digit будут доносить пакеты клиентам от автомобиля до дверей людей - сообщили в компании.