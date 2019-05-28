Начали испытания роботов, которые будут доставлять пакеты

Такой робот может ходить по лестнице и сохранять свое равновесие, даже двигаясь по неравномерному рельефу. Фото: static.ukrinform.com

Роботов Digit, которые будут доставлять пакеты, начал тестировать американский автопроизводитель Ford.

Работы под названием Digit будут доносить пакеты клиентам от автомобиля до дверей людей - сообщили в компании.

"Ford, который более известен своими автомобилями, внедорожниками и пикапами, экспериментирует с чем-то вообще совсем другим - роботами, которые будут доставляют пакеты", - говорится в сообщении.

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Ford уже тестирует доставки пакетов беспилотными автомобилями. Однако в компании обнаружили, что клиентам иногда неудобно выходить из дома на несколько метров к самому автомобилю, чтобы забрать сам пакет.

В компании говорят, что такой робот может ходить по лестнице и сохранять свое равновесие, даже двигаясь по неравномерному рельефу.

Робот Digit стал совместной разработкой компании Ford и стартапа Agility Robotics из штата Орегон. Сейчас остается неизвестным, станет ли программа поставок с роботом коммерческой.

На дороге общего пользования в Америке автошпионы увидели электрический автомобиль, похожий на Chevrolet Bolt EV в камуфляже. Видимо, машину тестировали в реальных условиях.