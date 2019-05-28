Начали испытания роботов, которые будут доставлять пакеты

Роботов Digit, которые будут доставлять пакеты, начал тестировать американский автопроизводитель Ford.
Работы под названием Digit будут доносить пакеты клиентам от автомобиля до дверей людей - сообщили в компании.
"Ford, который более известен своими автомобилями, внедорожниками и пикапами, экспериментирует с чем-то вообще совсем другим - роботами, которые будут доставляют пакеты", - говорится в сообщении.
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Ford уже тестирует доставки пакетов беспилотными автомобилями. Однако в компании обнаружили, что клиентам иногда неудобно выходить из дома на несколько метров к самому автомобилю, чтобы забрать сам пакет.
В компании говорят, что такой робот может ходить по лестнице и сохранять свое равновесие, даже двигаясь по неравномерному рельефу.
Робот Digit стал совместной разработкой компании Ford и стартапа Agility Robotics из штата Орегон. Сейчас остается неизвестным, станет ли программа поставок с роботом коммерческой.
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