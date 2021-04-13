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вторник, 13 апреля 2021 01:34

МВФ поможет восстановить мировую экономику: НБУ ожидает $ 2,7 млрд

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МВФ поможет восстановить мировую экономику: НБУ ожидает $ 2,7 млрд
Украина ожидает деньги от МВФ. Фото: Экономическая правда

Если МВФ выделит $ 650 млрд на выход мировой экономики из кризиса, Украина сможет рассчитывать на $ 27,3 млрд.

В МВФ нет разногласий с НБУ, заявил глава регулятора Кирилл Шевченко по итогам встречи с директором европейского департамента МВФ Альфредом Крамером, соответствующее сообщение он опубликовал в своем Facebook.

"Хочу это подчеркнуть, у нас нет разногласий с экспертами миссии. Более того, у нас общее видение результата, которого мы хотим достичь", - написал Шевченко.

В ходе встречи обсуждалась, в том числе и часть программы, которая находится в пределах ответственности Национального банка.

Стороны обсудили инициативу Фонда о выделении дополнительных резервных активов на $ 650 млрд, чтобы облегчить выход мировой экономики из "худшей рецессии со времен Великой депрессии".

"Учитывая размер квоты Украины (0.42%), наше государство может получить около $ 27,3 млрд", - написал Шевченко.

По его словам, это будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов до около 98% (текущий уровень - 91%).

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По прогнозам МВФ экономика Украины только частично восстановится после прошлогоднего падения на 4,2% - медленнее всех в мире.

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