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пятница, 29 января 2021 11:34

Минфин и аграрии призывают снизить НДС до 14%

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  Снижение ставки НДС на отдельные виды агросырья с 20% до 14% приведет к потерям поступлений в бюджет. Фото: Главком
Снижение ставки НДС на отдельные виды агросырья с 20% до 14% приведет к потерям поступлений в бюджет. Фото: Главком

Министерство финансов назвало преимущества, которые получит агропромышленная отрасль и госбюджет, вследствие снижения НДС на отдельные виды агросырья с 20% до 14%.

Данный законопроект №3656 был принят Верховной Радой во втором чтении и направлен на подпись президенту.

В Минфине указывают: такой шаг снизит экономическую эффективность "скруток" и схем уклонения от налогообложения в АПК, сократит объемы возмещения НДС из бюджета экспортерам, а также поддержит производителей и переработчиков продукции АПК.

Также в Минфине опровергли данные о том, что снижение ставки НДС якобы приведет к потерям поступлений в бюджет. Ставку предлагается снизить на сырье, которое не реализуется конечному потребителю, а отправляется на переработку для производства готовой продукции. Для нее ставка НДС остается прежней — 20%. Поскольку фактическим плательщиком НДС является посетитель магазина, налог будет уплачен в бюджет в полном объеме. Единственное изменение для бюджета — единоразовая задержка поступлений на 2-3 месяца. Это позволит переработчикам аккумулировать деньги. "Переработчики при закупке сельскохозяйственного сырья будут тратить на 6% меньше собственных средств на уплату НДС в составе стоимости такого сырья. Да, они будут платить 20% НДС с собственной продукции, но тогда, когда они ее произведут и, что важнее, реализуют", — объяснили в министерстве. В случае экспорта сырья бюджетное возмещение НДС сократится на 13 млрд грн в год за счет прекращения налоговых "скруток".

Позиция Минфина оказалась созвучна с позицией аграриев, которые неоднократно призывали Раду ускорить рассмотрение законопроекта, а президента — безотлагательно его подписать. "Государство получит то, что должно получить, ведь конечный НДС платит покупатель. Производитель получит сохранение оборотных средств, их экономию. Это даст возможность, особенно в весенний период, не "вымывать" деньги из оборота, не брать дополнительных кредитов", — цитирует Всеукраинская аграрная рада директора ООО "Агро-Класик" из Ровенской области Владимира Присяжненко.

Кроме того, аграрии рассчитывают, что снижение ставки НДС серьезно ударит по теневому рынку, объем которого оценивается в 40%. Продукция с таких земель не облагается налогом и, соответственно, более рентабельна, чем произведенная легально. В результате схем по нелегальному сбыту зерна госбюджет не только теряет налоги, но и нередко возмещает экспортеру НДС, который на самом деле не был уплачен.

Напомним, в 2019 году в Украине экспорт зерновых составил 246,4 млрд грн, или 2,4% от общего объема экспорта. Текущая заявка зернотрейдеров на возмещение НДС составила 49,4 млрд грн или 32,3%, что свидетельствует о высокой заинтересованности рынка в сельхозоперациях, по результатам которых предприниматели могут претендовать на возмещение НДС из госбюджета.

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29
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