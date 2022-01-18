Microsoft выложит заоблачную сумму за разработчика Warcraft, Call of Duty и Candy Crush

Microsoft покупает разработчика и издателя игр Activision Blizzard Inc.

Об этом компания объявила в пресс-релизе.

Сумма сделки составляет почти $68,6 млрд. И превышает текущую капитализацию Activision Blizzard примерно на $20 млрд.

Соглашение Microsoft и Blizzard войдет в топ-20 крупнейших сделок M&A (слияния и поглощения. – Gazeta.ua) в истории, пишет SPEKA.

До закрытия сделки в июле этого года компании будут работать независимо. Затем Activision Blizzard будет подчинятся главе игрового подразделения Microsoft Филу Спенсеру.

"После закрытия сделки мы предложим как можно больше игр Activision Blizzard в подписках на Xbox Game Pass и PC Game Pass", — сказал глава Xbox Спенсер.

Гендиректор ActiBlizz Бобби Котик пока останется на своем посту.

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После завершения сделки Microsoft станет третьей игровой компанией в мире по доходам после Tencent и Sony. Microsoft получит права на культовые франшизы Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, а также киберспортивную лигу Major League Gaming, насчитывающую около 10 тыс. сотрудников.

Это поглощение ускорит рост игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и облаках, а также создаст строительные блоки для метавселенной от корпорации.

После новости о сделке с Microsoft акции Activision Blizzard начали расти. Однако согласует ли покупку антимонопольный регулятор, пока неизвестно.

Activision Blizzard пытается оправиться от недавнего скандала. Компанию обвинили в дискриминации и харасменте. Activision Blizzard даже пришлось уволить более 30 сотрудников и привлечь к дисциплинарной ответственности почти 40 работников из-за давления инвесторов, бизнес-партнеров и сотрудников. Внутреннее расследование продолжается.