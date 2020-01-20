Курс пошел вверх: что будет с долларом до конца недели

На прошлой неделе доллар подорожал на всех сегментах валютного рынка. Курс вырос на 0,9-1,2%.

"На этой неделе ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться окол 24,5 гривни", - сообщил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Автор: objectiv.tv Курс доллара с прошлой недели вырос на 0,9-1,2%.

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В обменниках в течение недели курс доллара вырастет до 24,3-24,6 грн.

Национальный банк Украины на 20 января установил курс доллара на уровне 24,25 грн. Это на 16 коп. больше, чем было перед выходными. Евро подорожал на 3 коп. Стоит 26,93 грн.