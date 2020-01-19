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понедельник, 20 января 2020 07:10

Доллар ощутимо подорожал

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Доллар ощутимо подорожал
Доллар подорожал на 16 коп. Фото: espreso.tv

Национальный банк Украины на 20 января установил курс доллара на уровне 24,25 грн. Это на 16 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 26,93 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,40 грн. Продают по 24,26 грн.

За евро предлагают 26,71 грн. Продают по 26,81 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

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