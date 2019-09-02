Кто в Украине покупает самый дорогой хлеб

В Польше хлеб на 30% дешевле, чем в украинской столице. Фото: Depositphotos

Самый дорогой в Украине хлеб продают в Киеве. Самый дешевый - в Луганской области.

"Хлеб с каждым годом становится все менее доступным. Так, белый хлеб в Польше стоит на 30% дешевле, чем в Киеве. Причем заработная плата в соседней стране больше в 6 раз", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он добавил, что до конца года хлеб ежемесячно будет дорожать на 1-1,5%.

"Набор по килограмму белого из муки высшего сорта, белого из муки первого сорта, черного хлеба и полкило батона в Киеве стоит 109 гривен, в Киевской области - 88 гривен, Житомирской - 80 гривен. Самые низкие цены в Луганской области - 67 гривен за набор. В Николаевской, Одесской, Харьковской - 68 гривен", - говорит Дорошенко.

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Пшеничный хлеб из муки высшего сорта дороже всего стоит в столице - 44,6 грн/кг. Дешевле всего - в Луганской области. За килограмм надо отдать 18,3 грн.

Пшеничный хлеб из муки первого сорта в Киеве продают по 23,7 грн/кг, в Одесской области - 14,7 грн.

Дороже всего батон стоит во Львове - 16 грн/500 г. В Черкассах - 12,4 грн.

В последний летний месяц молочные продукты подорожали на 5%. С начала года - на 16%. К концу 2019-го цены могут вырасти еще на 3-5%. Продукция дорожает из-за кризиса в молочном скотоводстве, высокие налоги, неэффективную систему дотаций и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей, передает Ассоциация производителей молока.