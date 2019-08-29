Почему молочные продукты стремительно дорожают

Ставка НДС на молочные продукты в Украине составляет 20%. Фото: Depositphotos

В последний летний месяц молочные продукты подорожали на 5%. С начала года - на 16%. К концу 2019-го цены могут вырасти еще на 3-5%.

Продукция дорожает из-за кризиса в молочном скотоводстве, высокие налоги, неэффективную систему дотаций и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей, передает Ассоциация производителей молока.

Так, за январь-июль этого года промышленный сектор потерял 11,8 тыс. коров. С рынка начали выходить малые и средние хозяйства. В то же время 60% в структуре промышленного поголовья составляют именно небольшие фермы по 50-400 коров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От йогуртов до сыров: сколько стоит молочка

Кроме того, ставка НДС на молочные продукты в Украине составляет 20%. В Германии - 7%, Франции - 5,5%, Польши - 5%.

"Некоторые владельцы молочно-товарных ферм распродают коров, чтобы накопить деньги на случай необходимости выкупить земли и уберечь бизнес через непрогнозируемые условия рынка земли", - отметили в Ассоциации.

Украинцы в среднем тратят 45% всех доходов на еду и напитки. В то же время расходы в регионах отличаются. Киевляне больше других украинцев тратят на молочные продукты - 7,5% месячного дохода.