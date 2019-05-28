Меньше мяса или больше молока: как отличаются расходы украинцев в регионах

Расходы украинцев отличаются. Например, киевляне покупают больше фруктов, чем жители других регионов. Фото: Поштівка

Украинцы в среднем тратят 45% всех доходов на еду и напитки. В то же время расходы в регионах отличаются.

"У жителей Волынской, Житомирской, Ровенской и Черниговской областей больше всего денег уходит на хлеб и крупы - 9% от всего, что зарабатывают. В столице на эти продукты тратят меньше - 6%. В то же время 11,5% от доходов идет на мясо и мясопродукты. На мясе экономят жители Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей - чуть более 9% от месячного заработка. Правда самую дешевую мясную корзину продают именно в Тернопольской области", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

На рыбу больше всего тратят в Луцке, Житомире, Ровно и Чернигове - 3,5% от доходов. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской обл. эти расходы составляют 2,5% заработанного ежемесячно.

"Киевляне больше других украинцев тратят на молочные продукты - 7,5% месячного дохода. В Волынской, Житомирской, Ровенской и Черниговской областях к молоку относятся сдержанно. Отдают не более 5% общих доходов. Также в столице активно покупают фрукты - более 4% от общего дохода семьи. В Донецкой и Луганской области на эти продукты тратят 2,7% доходов", - объясняет эксперт.

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На овощи больше всего тратятся жители Одесской, Херсонской и Николаевской обл. - 4,5% общих месячных расходов. Сладостей больше всего по Украине покупают в Волынской, Житомирской, Ровенской и Черниговской обл. Меньше всего денег на это тратят киевляне - 3% от доходов.

Больше всего на алкоголь тратят во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой обл. Меньше всего - в Хмельницкой обл.

"Процент расходов украинцев на питание много лет не меняется. В то же время, когда люди имели больше денег, то еда была более здоровой. Сейчас все пытаются экономить. Поэтому продукты зачастую опасные и некачественные. Так, за последние 5 лет статья расходов, которая показала наибольший рост, это лекарство и лечение", - объясняет Алексей Дорошенко.

В апреле украинцы на среднюю зарплату могли купить меньше мясных продуктов, чем в январе. В то же время покупательная способность пенсионеров за это время немного выросла.