Меньше мяса или больше молока: как отличаются расходы украинцев в регионах

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
3 Просмотров: 3312
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
4 Просмотров: 3006
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1962
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3240
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4113
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4464
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2313
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3744
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4113
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1962
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 648
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6642
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2997
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1026
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 21:10

Меньше мяса или больше молока: как отличаются расходы украинцев в регионах

  Комментировать
Меньше мяса или больше молока: как отличаются расходы украинцев в регионах
Расходы украинцев отличаются. Например, киевляне покупают больше фруктов, чем жители других регионов. Фото: Поштівка

Украинцы в среднем тратят 45% всех доходов на еду и напитки. В то же время расходы в регионах отличаются.

"У жителей Волынской, Житомирской, Ровенской и Черниговской областей больше всего денег уходит на хлеб и крупы - 9% от всего, что зарабатывают. В столице на эти продукты тратят меньше - 6%. В то же время 11,5% от доходов идет на мясо и мясопродукты. На мясе экономят жители Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей - чуть более 9% от месячного заработка. Правда самую дешевую мясную корзину продают именно в Тернопольской области", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

На рыбу больше всего тратят в Луцке, Житомире, Ровно и Чернигове - 3,5% от доходов. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской обл. эти расходы составляют 2,5% заработанного ежемесячно.

"Киевляне больше других украинцев тратят на молочные продукты - 7,5% месячного дохода. В Волынской, Житомирской, Ровенской и Черниговской областях к молоку относятся сдержанно. Отдают не более 5% общих доходов. Также в столице активно покупают фрукты - более 4% от общего дохода семьи. В Донецкой и Луганской области на эти продукты тратят 2,7% доходов", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены обвалились: почему подешевели яйца

На овощи больше всего тратятся жители Одесской, Херсонской и Николаевской обл. - 4,5% общих месячных расходов. Сладостей больше всего по Украине покупают в Волынской, Житомирской, Ровенской и Черниговской обл. Меньше всего денег на это тратят киевляне - 3% от доходов.

Больше всего на алкоголь тратят во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой обл. Меньше всего - в Хмельницкой обл.

"Процент расходов украинцев на питание много лет не меняется. В то же время, когда люди имели больше денег, то еда была более здоровой. Сейчас все пытаются экономить. Поэтому продукты зачастую опасные и некачественные. Так, за последние 5 лет статья расходов, которая показала наибольший рост, это лекарство и лечение", - объясняет Алексей Дорошенко.

В апреле украинцы на среднюю зарплату могли купить меньше мясных продуктов, чем в январе. В то же время покупательная способность пенсионеров за это время немного выросла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Меньше мяса или больше молока: как отличаются расходы украинцев в регионах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Шумная и пафосная: как основали музыкальную премию "Грэмми"

Грузинский реформатор верил в перемены в Украине

Священникам разрешили нарушать тайну исповеди

Украина и Россия поделили Черноморский флот

"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

Бессарабия вошла в состав России

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 192336
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 4 Просмотров: 116395
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 31665
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 28100
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24687
Экономика
Большинство участников готово к введению рынка 1 июля, если кто-то не готов, надо разбираться - Энергоатом
Большинство участников готово к введению рынка 1 июля, если кто-то не готов, надо разбираться - Энергоатом Просмотров: 81
Посчитали, как подорожает коммуналка за 4 года
Посчитали, как подорожает коммуналка за 4 года Просмотров: 243
Ахметов купил очередное облэнерго
Ахметов купил очередное облэнерго Просмотров: 576
Нафтогаз обязали отчитываться о миллионных премиях
Нафтогаз обязали отчитываться о миллионных премиях Просмотров: 252
Декретные выросли: сколько денег получают украинки
Декретные выросли: сколько денег получают украинки Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
14
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
5
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
4
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
4
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
Голосов: 20516
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua