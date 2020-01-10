Кому предлагают больше всего работы в Украине: топ-5 специальностей

В течение прошлого года был спрос на официантов, охранников, бариста, монтажников, курьеров. Фото: fakty.ua

Вакансия продавца в прошлом году стала наиболее популярной среди рабочих специальностей.

Работодатели разместили более 25 тыс. объявлений о поиске продавцов. Предлагают в среднем зарплату 8 тыс. грн.

На втором месте по количеству вакансий - водитель. Им обещают платить не менее 15 тыс. грн, передает OLX Работа. В частности, средние зарплаты в сфере транспорта и логистики ниже - от 11,3 тыс.

На третьем месте - повара. Было более 8 тыс. вакансий. Зарплата - 10 тыс. грн.

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На четвертом месте - грузчики. Они в среднем зарабатывают 9 тыс. грн в месяц.

В пятерку наиболее востребованных вошли уборщицы. Было более 4 тыс. вакансий. Средняя зарплата - 5 тыс. грн.

Также в течение прошлого года был спрос на официантов, охранников, бариста, монтажников, курьеров.

2019-го работы не хватало юристам, топ-менеджерам, специалистам в сфере медиа и дизайна, шоу-бизнеса и туризма.