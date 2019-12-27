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пятница, 27 декабря 2019 20:23

"Коломойский считает, что пришло его время большого дерибана" - эксперт о покупке электроэнергии у РФ

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&quot;Коломойский считает, что пришло его время большого дерибана&quot; - эксперт о покупке электроэнергии у РФ
Эксперт по вопросам энергетической безопасности Михаил Гончар, 56 лет: "Сущность власти неизменна, как предыдущей - обслуживание интересов олигархата". Фото. Тарас Подолян

Нельзя покупать электроэнергию у России до полного прекращения агрессии. В противном случае это преступная деятельность власти в угоду интересам "олигархата". Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал руководитель энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар, комментируя подписанные президентом Владимиром Зеленским изменения в закон Украины "О рынке электрической энергии" №330-ІХ.

Закон устанавливает запрет на продажу и поставку электрической энергии импортируемого из Российской Федерации. В то же время Кабинет Министров Украины имеет право отменять запрет на определенный им срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

"Электроэнергия действительно будет поставляться в Украину из РФ. Это преступная деятельность этой власти. Пока продолжается российская агрессия, подобных вещей не должно быть.

Несмотря на кажущиеся обновления запрета на импорт электроэнергии, нашли необходимые механизмы, как обойти основное положение закона.

Закон отвечает интересам Коломойского. Даже когда кажется, что действуют определенные ограничения, остаются лазейки для обхода законодательства.

Сущность власти неизменна, как предыдущей - обслуживание интересов "олигархата". Не надо питать иллюзий ", - подчеркнул он.

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Продолжается борьба между двумя олигархическими кланами. Коломойский хочет подорвать позиции Рината Ахметова, у которого доминирующая позиция в электроэнергетике, отмечает эксперт.

"Коломойский считает, что пришло его время большого дерибана. Компенсация за все, что было в прошлом, когда на вершине олигархической пирамиды были Ахметов и Фирташ. Через подконтрольную ему власть проводит то, что ему нужно.

Цены на электроэнергию для бытовых пользователей могут уменьшиться. Это путь в никуда. Снижение тарифов приводит к проблемному состоянию государственного бюджета. Бюджетные поступления сократились. Не хватает средств покрывать социальные расходы. Уменьшились экспортные поступления. Это абсурдная экономическая политика", - говорит Михаил Гончар.

Как известно, 18 сентября Герус пролоббировал поправку в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которая позволила импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейский энергосообщества.

По его версии, импорт должен был осуществляться из Беларуси, Однако 1 октября компания "Юнайтед Энерджи" начала импорт электроэнергии из РФ. Факт начала импорта электроэнергии из России подтвердили в НЭК "Укрэнерго". Эксперты связывают компанию "Юнайтед Энерджи" с олигархом Игорем Коломойским.

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Дата
27
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