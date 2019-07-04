Количество украинских рабочих в Польше выросло в 5 раз

Украинцы работают во всех отраслях. Фото: "Цензор.нет"

С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше возросло в пять раз. С более 300 тыс до примерно 1,5 млн.

По официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выдано 196 тыс. разрешений на проживание, сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Криса, передает Укринформ.

Она отметила, что в Польше украинцы в основном выполняют простую физическую работу. Работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик. Есть небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

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"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы ни работали украинцы", - отметила консул.

Большинство украинцев на заработках в Польше хотят работать в других странах, таких как Норвегия, Швеция, Германия, Чехия или Нидерланды. Об этом сообщают данные исследования, проведенные польской компанией EastWestLink в апреле-мае 2019-го.