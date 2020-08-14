Когда вырастут цены на электроэнергию

У Кабмина не будет другого выхода, кроме повышения цен. Фото: pixabay.com

После местных выборов цены на электроэнергию могут вырасти из-за дефицита финансов на энергорынке.

Заместитель главы парламентского Комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко объясняет, что у Кабмина не будет другого выхода, кроме повышения цен.

"У меня нет сомнений в том, что правительство никуда не денется. Я открыто заявляю: пройдут местные выборы - и готовьтесь, потребители в первую очередь. Правительство не удержит цен на электроэнергию для населения", - говорит Кучеренко в интервью UBR.

По его словам, первой фазой может быть отмена льготного тарифа на 100 кВт. По его мнению, это будет только начало, поскольку контроль за тарифообразованием потерян полностью и с рынка вымываются деньги.

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"Я пока не говорю о проблемах в сетевых компаниях облэнерго, поскольку там реально недооценены тарифы и они будут повышены. Проблема в Укрэнерго и его тарифе, проблема в Энергоатоме", - говорит Кучеренко.

С 1 августа НКРЄКУ повысила тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-час (без НДС). Эксперты прогнозируют, что это только начало и стоимость электроэнергии для населения в результате подорожает в 2-2,5 раза.