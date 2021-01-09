Когда пройдет референдум о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам

Референдум проведут в ближайшими 3 года. Фото: pexels.com

Референдум о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам проведут в течение ближайших 3 лет.

Министр аграрной политики Роман Лещенко сообщил об этом в интервью Rzeczpospolita.

"Сейчас земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. О том, смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено в ходе референдума, который состоится в ближайшие 3 года. Поэтому иностранные инвесторы сегодня смогут лишь по прежнему брать землю в долгосрочную аренду", - сообщил Лещенко.

Инвесторы осторожно смотрят в сторону Украины, пока здесь идет борьба за реформу рынка земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть риск, что запуск рынка земли будет сорван" - Милованов

"Мы их понимаем, поскольку этот процесс в нашей стране сложный и болезненный", - констатировал министр.

По состоянию на середину августа 69% украинцев опасались, что олигархи могут скупить большинство сельскохозяйственных земель. 61% граждан разделяет мнение, что землей торговать нельзя, ведь это - "ценность украинского народа", говорится в результатах исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.