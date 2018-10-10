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среда, 10 октября 2018 12:18

Когда доллар ощутимо подорожает

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Когда доллар ощутимо подорожает
Без транша МВФ и через изменение цен на сырье на внешних рынках доллар может подорожать до 36-40 грн. Фото: Дзеркало тижня

С начала октября гривна стабилизировалась в курсах валют. Правда, это будет продолжаться недолго. Активное обесценивания гривны начнется в декабре.

"То, что девальвация гривны продолжится, не вызывает сомнений. Тяжелыми месяцами для гривны станут январь и февраль 2019-го. Падение начнется еще с декабря", - объясняет финансовый эксперт Алексей Кущ, пишет УНІАН.

В конце года курс валют составит 29,5 грн за долл. Это оптимистичный прогноз для гривны.

"Такого курса стоит ждать, если не подключатся неблагоприятные факторы. Речь идет об отказе МВФ от дальнейшей финансовой поддержки Украины или проседания сырьевых рынков из-за санкций США против Китая", - уточнил Алексей Кущ.

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По его словам, без транша МВФ и из-за изменения цен на сырье на внешних рынках доллар может подорожать до 36-40 грн. Это максимальная глубина падения гривны.

"Сейчас ситуация на рынках стабильна. Речь идет о ценах на зерно и металл. Банковский сектор благодаря жесткому контролю регулятора на курс не давит, резких выплат Госказначейства по возмещению НДС тоже нет. Отсюда и отсутствие резких валютных скачков сегодня", - объясняет эксперт.

Он добавляет, что сейчас самый благоприятный период покупать доллары. Дешевле уже не будет.

Национальный банк Украины на 10 октября установил курс доллара на уровне 28,08 грн. Это столько же, как было в понедельник и вторник. Евро подешевел на 12 коп. Стоит 32,11 грн.

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Дата
10
октября

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