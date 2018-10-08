Украинцы активно продают доллары

Средневзвешенный курс гривни в сентябре при продаже валюты банками составлял 28,16 грн за долл. При покупке - 27,99 грн за долл. Фото: Уніан

В сентябре населения на $215,4 млн продали валюты больше, чем купили.

В целом украинцы приобрели $748,7 млн. Продали банкам $964,1 млн, сообщили в Национальном банке.

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Средневзвешенный курс гривни в сентябре при продаже валюты банками составлял 28,16 грн за долл. При покупке - 27,99 грн за долл.

В августе украинцы впервые с начала года купили больше валюты, чем продали. У банков купили $1,04 млрд. Продали - $ 999,3 млн.

По базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 29,3 грн за долл., в 2019-м - 30,5 грн за долл. В 2020 году - 31 грн за долл. В проект бюджета-2019 закладывают доллар на уровне 29,4 грн.