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понедельник, 14 декабря 2020 14:56

Кешбэк - хороший способ существенно экономить на покупках. Как работает этот механизм

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  Кешбэк - это хороший способ экономить на ежедневных тратах
Кешбэк - это хороший способ экономить на ежедневных тратах

Все чаще магазины различных товаров, сервисы и банки предлагают сэкономить какой-то процент от стоимости покупки с помощью опции "кешбэк". Иногда звучит слишком привлекательно и поэтому многих отпугивает. Основные страхи и заблуждения вокруг кешбэка звучат так:а вдруг это очередной обман или нужно будет потратить кучу сил и времени, чтобы отвоевать свои деньги, а что если там еще есть скрытые условия под звездочкой "*" и мелким шрифтом, а еще не все знают о налогообложении.

Давайте разбираться, что такое кешбэк и насколько легко его получить.

Что такое кешбэк и как его получить?

Кэшбэк – это возврат части средств от покупки по определенным условиям. Какой процент возвращается - решает магазин или сервис, который предоставляет такую опцию.

Соответственно, кешбэк бывает нескольких видов:

1. когда возвращаются реальные деньги;
2. когда сумма возврата переводится в бонусы, которые можно потратить на оплату товаров в этом же магазине или в сети.

Кто выплачивает кешбэк и за счет каких средств финансируется такая "скидка"?

Обычно, кешбэк выплачивается за счет комиссии за покупку, совершенную пользователем. Это выглядит таким образом:

1) партнер магазина или сервиса привлекает клиентов сделать покупку, а потом делится частью своей прибыли за привлечение и это называет кешбэком.
2) существует еще вариант, когда средства, называемые кешбэком, выплачиваются из маркетингового бюджета компании.

Кто привлекает клиентов кешбэком?

Давать кешбэк на определенные товары или услуги - это популярная практика последних лет. Завлекать клиентов выгодными предложениями могут магазины электроники, бытовой техники, одежды и аксессуаров.

Есть сервисы-агрегаторы кешбэков от различных магазинов (мобильные приложения, онлайн-площадки), которые объединяют у себя на ресурсе всевозможные дисконты и предложения.

И еще банки сейчас активно практикуют возврат части суммы средств от покупки клиенту, который рассчитывается картой финучреждения. Это выглядит как бонус за лояльность и стимулирует пользоваться картой конкретного банка чаще.

Рассмотрим опцию на примере кешбэка от мобильного банка sportbank.

В приложении sportbank есть отдельный раздел, в котором собрана вся необходимая информация про условия работы функционала. Они постоянно возвращают своим клиентам кешбэк 10% за покупки в категории "Спорттовары и услуги", а также от 1% до 20% ежемесячно на траты по другим категориям, которые клиент выбирает сам (сюда входят продукты, АЗС, книги, подписки, такси, службы доставки и многое другое). Важные условия для получения кешбэка - это оплатить картой этого банка и чтобы код торговой точки (его еще называют MCC код, Merchant Category Code, код категории продавца) правильно обозначал вид деятельности компании.

Объясним.

MCC код присваивается продавцу его банком-эквайером на основании тех видов деятельности, которые есть в регистрационных документах.

Это означает, что не всегда магазину, который продает кроссовки, будет присвоен нужный для начисления кешбэка Merchant Category Codе.

МСС коды, по которым банк вам вернет кешбэк, можно посмотреть в перечне условий (в тарифах или оферте).

А вот чтобы узнать правильный ли МСС-код на торговой точке, можно купить что-нибудь не дорогое, оплатив банковской картой, или узнать от продавца ID-номер терминала и наименование банка-эмитента.

После позвонить на горячую линию банка-эмитента и потребовать сообщить перечень МСС-кодов по терминалу с конкретным ID-номером, ведь их там может быть больше одного.

Что еще интересно, всегда стоит проверять, какой перечень услуг входит в категорию. У sportbank, например, категория "спорт" очень широкая и покрывает такие направления:

- магазины спортивных товаров и одежды (в том числе их аренда)
- спортивные клубы и танцевальные студии, спортивные секции и школы
- боулинг, бильярд.

Пользуясь этим знаниями и контролируя свои покупки, таким образом можно экономить до 555 грн ежемесячно. Получается приятный денежный бонус.

  Кешбэк - это хороший способ экономить на ежедневных тратах
Кешбэк - это хороший способ экономить на ежедневных тратах

Как считать?

Например, вы покупаете кроссовки спортивного бренда за 3500 и рюкзак за 1500 грн в одном магазине. Оплачиваете все картой банка, который предоставляет кешбек на оплату в категории "спорт". Если мы говорим про sportbank, то у них это целых 10% от суммы чека, что вполне ощутимая цифра, особенно на крупных покупках. Итого ваш чек получается 5000 грн и кешбэк будет целых 500 грн! Вау, круто же! Но напоминаем, что на карту вам все-таки будет зачислена сумма чуть меньше, так как Законодательство Украины облагает налогами такие поступления.

Что делать, если все-таки код МСС был указан неверно и кешбэк не начисляется?

Сотрудники sportbank просят сохранять чек покупки и обращаться в службу поддержки. Обычно такие точки проверяются вручную и кешбэк все-таки доначисляется клиенту. Да, процедура может быть и не самая занятная, но если код торговой точки указан не верно, sportbank (как и любой другой банк) об этом никак не узнает, если не будет обращения от клиента, оплатившего покупку или услугу и не получившего кешбэк.

Чем кешбэк отличается от скидки?

Скидка - выражается в сумме, на которую цена уже понижена и человек сразу платит конечную стоимость. А вот кешбэк учитывается в цене не сразу, а возвращается спустя определенное время на банковскую, бонусную или скидочную карту клиента с вычетом налогов.

Резюмируя, можно сказать, что кешбэк - это хороший способ экономить на ежедневных тратах, от покупки спортивной формы до оплаты аренды туристического снаряжения.

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