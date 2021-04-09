Какую работу украинцы ищут чаще всего

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 684
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 261
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 891
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2484
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1053
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 891
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2502
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1989
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 801
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2484
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 702
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 450
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 207
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
воскресенье, 11 апреля 2021 21:10

Какую работу украинцы ищут чаще всего

  Комментировать
Какую работу украинцы ищут чаще всего
Чаще всего украинцы искали работу в сфере торговли. Фото: unsplash

В марте этого года среди самых популярных сфер поиска работы были: торговля, перевозки, логистика и продажи.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.

Среди самых популярных профессий в сфере торговли: продавец-консультант, FMCG: торговый или региональный представитель, и кассир.

Средняя зарплата на этих позициях составила 11 625 грн. Продавцам-консультантам в марте предлагали 10 тыс. грн, торговым представителям FMCG - 15 375 грн, кассирам - 10 тыс. грн.

Следующими по популярности среди соискателей были представители административного персонала, водители, курьеры и сотрудники колл-центров. Им были готовы платить в среднем 11 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому пандемия позволила заработать больше

Средняя зарплата, которую предлагали водителям - 18 482 грн, администраторам офиса и офис-менеджерам - 10 250 грн, сотрудникам колл-центров - 12312 грн.

Часто в марте искали работу студенты и работники без опыта работы. Они хотели работать в IT, торговли и продажах. Им предлагали среднюю заработную плату 10 766 грн. В IT обещали платить - 11 125 грн, торговли - 11 375 грн, продажах - 13 375 грн.

Украинцы также ищут работу в логистике, на таможне и складах. Там средняя зарплата составляет 14 тыс. грн.

Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. 2017 года она составляла 21,2%, а в 2020 - 20,4%.

.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какую работу украинцы ищут чаще всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
апреля

"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков

В метро произошел теракт

Казнили выдающегося теоретика украинского танца

Убили 180 украинцев в селе

Впервые за более полувека встретились лидеры США и Кубы

Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 14022
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 11322
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 9819
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 7435
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 4959
Экономика
Зеленский рассказал подробности экономических договоренностей с Турцией
Зеленский рассказал подробности экономических договоренностей с Турцией Просмотров: 324
Украина и Турция договорились о продолжении экономического сотрудничества
Украина и Турция договорились о продолжении экономического сотрудничества Просмотров: 99
Bitcoin достиг рекордной стоимости
Bitcoin достиг рекордной стоимости Просмотров: 333
Кто может рассчитывать на "карантинные" 8 тыс. грн
Кто может рассчитывать на "карантинные" 8 тыс. грн Просмотров: 423
Профессии, о которых вы не слышали: кого ищут украинские работодатели
Профессии, о которых вы не слышали: кого ищут украинские работодатели Просмотров: 864
Больше всего комментируют
4
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
В России разбился президентский самолет
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
3
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
Голосов: 26369
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть