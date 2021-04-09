Какую работу украинцы ищут чаще всего

Чаще всего украинцы искали работу в сфере торговли. Фото: unsplash

В марте этого года среди самых популярных сфер поиска работы были: торговля, перевозки, логистика и продажи.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.

Среди самых популярных профессий в сфере торговли: продавец-консультант, FMCG: торговый или региональный представитель, и кассир.

Средняя зарплата на этих позициях составила 11 625 грн. Продавцам-консультантам в марте предлагали 10 тыс. грн, торговым представителям FMCG - 15 375 грн, кассирам - 10 тыс. грн.

Следующими по популярности среди соискателей были представители административного персонала, водители, курьеры и сотрудники колл-центров. Им были готовы платить в среднем 11 тыс. грн.

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Средняя зарплата, которую предлагали водителям - 18 482 грн, администраторам офиса и офис-менеджерам - 10 250 грн, сотрудникам колл-центров - 12312 грн.

Часто в марте искали работу студенты и работники без опыта работы. Они хотели работать в IT, торговли и продажах. Им предлагали среднюю заработную плату 10 766 грн. В IT обещали платить - 11 125 грн, торговли - 11 375 грн, продажах - 13 375 грн.

Украинцы также ищут работу в логистике, на таможне и складах. Там средняя зарплата составляет 14 тыс. грн.

Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. 2017 года она составляла 21,2%, а в 2020 - 20,4%.

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