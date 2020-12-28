Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз аналитика

 
Ексклюзивы
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 612
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 621
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1098
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 405
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7281
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 765
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19881
Фото
Все фото
7
5
14
3
7
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 603
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 621
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 567
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19881
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 828
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 21:10

Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз аналитика

  Комментировать
Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз аналитика
За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне.

Об этом сообщил старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

По его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках - около 28,3 - 28,5 грн.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3 - 1,9%. С прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос с 27,83 до 28,35 грн", - говорит аналитик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист

По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 28,20 - 28,23 грн до 28,29 - 28,32 грн. То есть прирост показателя составляет 0,3%.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28 - 28,27 грн до 28,15 - 28,41 грн. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1% до 0,9%", - резюмировал Вадим Иосуб.

Украинцы планируют потратить на новогодний стол почти 1,5 тыс. грн. Если перевести эту сумму в доллары, то в этом году на угощение потратят меньше денег, чем в 2 предыдущих года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз аналитика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 10620
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 7659
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 7506
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6282
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
 Просмотров: 5067
Экономика
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения 1 Просмотров: 1134
В Украине уменьшился показатель средней зарплаты
В Украине уменьшился показатель средней зарплаты Просмотров: 153
Рассказали, как самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа
Рассказали, как самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа Просмотров: 450
Цены на газ выросли на 20%: у кого дешевле покупать топливо в январе
Цены на газ выросли на 20%: у кого дешевле покупать топливо в январе Просмотров: 657
Прогнозируют подорожание яиц в Украине
Прогнозируют подорожание яиц в Украине Просмотров: 891
Больше всего комментируют
2
Воды в Крыму не будет и в следующем году
1
Україна оцінить
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
1
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
1
Назвали лучшего футболиста 21 века
Голосов: 25831
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть