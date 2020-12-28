Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз аналитика

За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне.

Об этом сообщил старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

По его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках - около 28,3 - 28,5 грн.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3 - 1,9%. С прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос с 27,83 до 28,35 грн", - говорит аналитик.

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По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 28,20 - 28,23 грн до 28,29 - 28,32 грн. То есть прирост показателя составляет 0,3%.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28 - 28,27 грн до 28,15 - 28,41 грн. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1% до 0,9%", - резюмировал Вадим Иосуб.

Украинцы планируют потратить на новогодний стол почти 1,5 тыс. грн. Если перевести эту сумму в доллары, то в этом году на угощение потратят меньше денег, чем в 2 предыдущих года.