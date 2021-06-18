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Как сэкономить на ремонте квартиры

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Как сэкономить на ремонте квартиры
Средний чек за поклейку обоев — 1924 грн, снятия старых обойдется в 2100 грн. Фото: pixabay.com

Ремонт квартиры может длится годами. Но есть актуальные строительные работы, которые лучше успеть сделать до конца лета. На стоимость услуг специалистов влияет спрос.

Установить кондиционер

Пик заказов приходится на июнь. Например, в первый месяц лета прошлого года спрос на установку кондиционеров вырос в 11 раз, по сравнению с маем. Цена подскочила на 25% - в среднем 2500 грн за заказ, рассказали Gazeta.ua аналитики сервиса Kabanchik.ua.

В этом году из-за холодного июня сезон установок еще не стартовал, Мастера еще не загружены заказами, стоимость работы будет ниже — 2000 грн.

Установить металлопластиковые окна

Многие украинцы предпочитают устанавливать стеклопакеты осенью. На это время приходится на 60% больше заказов, чем летом. Следовательно растет и стоимость. Желающим сэкономить лучше заказывать установку окон летом. Cредний чек за работу в июне на 48% ниже, чем в пиковый осенний сезон — 1200 грн за заказ.

Утеплить фасад

Пик спроса на фасадные работы — конец августа. А пик сезона приходится с сентября по ноябрь. В это время многие понимают, что зима близко, а утепление дома нужно было на вчера. Мастера и компании, выполняющие работы по термоизоляции, загружены. Цены достигают максимума. По сравнению с июнем средний чек осенью вырастает от 12 до 14 тыс. грн за один заказ.

Кровельные работы

Подлатать или полностью переделать крышу можно только в летнее время. Работы лучше начинать в июне. Как правило, цены на услуги мастеров еще не высокие. Средний чек — 6800 грн за один заказ.

Потребность в кровельщиках вырастает осенью. Вероятно, это объясняется тем, что многие возвращаются из отпусков и готовы приступить к запланированному ремонту. Естественно, в период ажиотажа возрастают и расценки работ. Наиболее активный спрос наблюдается с конца августа и сохраняется до конца октября.

Установить бойлер

Для монтажа бойлера лучше искать мастера универсала, который сможет не только повесить бойлер, а и при необходимости правильно подключить его к электросети. Средний чек в июне - 700 грн. Цена на установку зависит от сложности и объема работ.

Стяжка пола

В среднем стяжка пола обходиться в июне в 5500 грн за заказ.

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Поклеить обои

Средний чек за поклейку обоев — 1924 грн, снятия старых обойдется в 2100 грн. Покраска — 2400 грн за заказ.

Весной больше всего работы предлагали строителям, сантехникам. Востребованы были маляры. Так, в интернете создали около 10 тыс. заказов для сантехников. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего искали специалистов для ремонта крана, унитаза, установки смесителя и водонагревателя. Вырос спрос на укладку плитки, штукатурные работы. Плиточники за свою работу в среднем брали 5450 грн, штукатурщики - 5600 грн.

На 50% больше работы, чем в прошлом году, предлагали электрикам. Специалистов просили повесить люстру, заменить проводку и розетки, отремонтировать светильник. За один заказ они в среднем получали 800 грн.

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Дата
19
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