Кому предлагают больше всего работы

 
Ексклюзивы
1/5
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 198
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 243
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 153
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 324
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 207
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 279
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 396
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 666
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 342
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 342
Фото
Все фото
15
15
5
5
4
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 207
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 333
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 801
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2025
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 549
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 171
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
четверг, 03 июня 2021 21:10

Кому предлагают больше всего работы

  Комментировать
Кому предлагают больше всего работы
Весной чаще всего искали специалистов для ремонта крана, унитаза, установки смесителя и водонагревателя. Фото: pixabay.com

Этой весной больше всего работы предлагали строителям, сантехникам. Востребованы были маляры.

Так, в интернете создали около 10 тыс. заказов для сантехников. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего искали специалистов для ремонта крана, унитаза, установки смесителя и водонагревателя. В среднем за такие услуги платили 590 грн, пишет Kabanchik.ua.

По сравнению с прошлой весной на 90% вырос спрос на малярные работы. В среднем за заказ платили 3000 грн. Это на 28% больше, чем в прошлом году.

Вырос спрос на укладку плитки, штукатурные работы. Плиточники за свою работу в среднем брали 5450 грн, штукатурщики - 5600 грн.

На 50% больше работы, чем в прошлом году, предлагали электрикам. Специалистов просили повесить люстру, заменить проводку и розетки, отремонтировать светильник. За один заказ они в среднем получали 800 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев зовут на работу в Германию. Сколько платят

"Высокий спрос на строительные и отделочные работы обусловлен стартом строительного сезона, который начался с приходом тепла и отменой карантина", - рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга.

Также вырос спрос на услуги садовников

Вырос спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники.

В апреле большинство компаний предлагали зарплату в пределах 11-15 тыс. грн. 6265 работодателей готовы платить 7-11 тыс. грн. В 5115 вакансиях указали зарплату 15-19 тыс. В 5748 вакансиях предлагали низкий заработок - менее 7 тыс. грн. Самую высокую зарплату - от 39 тыс. грн указали в 1290 вакансиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кому предлагают больше всего работы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали военное формирование

Сожгли Москву.

Король отрекся от престола

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 7947
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 7471
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 6165
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 5148
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 3924
Экономика
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
 Просмотров: 324
В Украине взлетели штрафы за перегруженный транспорт
В Украине взлетели штрафы за перегруженный транспорт Просмотров: 279
Вдвое дешевле: как сэкономить на шопинге
Вдвое дешевле: как сэкономить на шопинге
 Просмотров: 135
Украинцы останутся без ранней черешни: назвали причину
Украинцы останутся без ранней черешни: назвали причину Просмотров: 306
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
 2 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
26
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
7
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
5
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 26525
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть