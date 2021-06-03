Кому предлагают больше всего работы

Весной чаще всего искали специалистов для ремонта крана, унитаза, установки смесителя и водонагревателя. Фото: pixabay.com

Этой весной больше всего работы предлагали строителям, сантехникам. Востребованы были маляры.

Так, в интернете создали около 10 тыс. заказов для сантехников. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего искали специалистов для ремонта крана, унитаза, установки смесителя и водонагревателя. В среднем за такие услуги платили 590 грн, пишет Kabanchik.ua.

По сравнению с прошлой весной на 90% вырос спрос на малярные работы. В среднем за заказ платили 3000 грн. Это на 28% больше, чем в прошлом году.

Вырос спрос на укладку плитки, штукатурные работы. Плиточники за свою работу в среднем брали 5450 грн, штукатурщики - 5600 грн.

На 50% больше работы, чем в прошлом году, предлагали электрикам. Специалистов просили повесить люстру, заменить проводку и розетки, отремонтировать светильник. За один заказ они в среднем получали 800 грн.

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"Высокий спрос на строительные и отделочные работы обусловлен стартом строительного сезона, который начался с приходом тепла и отменой карантина", - рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга.

Также вырос спрос на услуги садовников

Вырос спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники.

В апреле большинство компаний предлагали зарплату в пределах 11-15 тыс. грн. 6265 работодателей готовы платить 7-11 тыс. грн. В 5115 вакансиях указали зарплату 15-19 тыс. В 5748 вакансиях предлагали низкий заработок - менее 7 тыс. грн. Самую высокую зарплату - от 39 тыс. грн указали в 1290 вакансиях.