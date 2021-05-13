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суббота, 15 мая 2021 21:10

Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование

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Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Больше всего вакансий в апреле было для работников госучреждений, менеджеров по продажам, продавцов. Фото: pixabay.com

В апреле в Украине большинство компаний предлагали зарплату в пределах 11-15 тыс. грн.

6265 работодателей готовы платить 7-11 тыс. грн. В 5115 вакансиях указали зарплату 15 -19 тыс. В 5748 вакансиях предлагали низкий заработок - менее 7 тыс. грн. Самую высокую зарплату - от 39 тыс. грн указали в 1290 вакансиях.

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Подавляющее большинство кандидатов отмечали, что хотят получать зарплату 8 -13 тыс. грн. Больше всего вакансий в апреле было для работников госучреждений, менеджеров по продажам, продавцов, говорится в исследовании Прозрачная работа.

Кроме денежного вознаграждения, компании предлагали работникам дополнительно: бонусы и премии, бесплатное обучение, корпоративные мероприятия.

Депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы вывести рынок труда из тени. Количество официально трудоустроенных работников, получающих минимальную заработную плату, составляет 119 065 человек. 360,2 тыс. ФОПов в Украине не имеют официально трудоустроенных работников. Это 20% от зарегистрированных, говорится в законопроекте № 546.

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