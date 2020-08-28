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суббота, 29 августа 2020 21:11

Как пройти испытательный срок: топ-10 советов начинающему

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Как пройти испытательный срок: топ-10 советов начинающему
Обычно испытательный срок составляет 3 месяца для специалистов и 6 месяцев - для топ-менеджеров. Фото: pixabay.com

Во время испытательного срока новый сотрудник изучает внутренние процессы в компании и адаптируется к работе на новой должности. Компания, в свою очередь, знакомится с сотрудником, понимает, соответствуют ли его компетенции должности и способен ли он помочь бизнесу решать задачи и достигать поставленных целей.

Обычно испытательный срок составляет 3 месяца для специалистов и 6 месяцев - для топ-менеджеров.

HR-експертка и карьерная консультантка Юлия Ефименко в разговоре с "Happy Monday" советует, как эффективно пройти испытательный срок.

1. Определите свои цели

Решите, чего вы ждете от адаптации. Если меняете сферу, испытательный срок - это возможность понять, "ваше" дело вы выбрали или нет. Возможно, вы хотите понять, насколько эта компания поможет вам в развитии компетенций и навыков.

2. Изучите программу адаптации в компании

Важно заранее разобраться и понять, что и как будет происходить - какие этапы, сроки и тому подобное. Если же в компании эти процессы не прописаны, пообщайтесь с руководителем или менеджером по персоналу по поводу этих деталей.

3. Контролируйте волнения

Испытательный срок - процесс стрессовый, в том числе и для руководителей. Не стесняйтесь того, что вы нервничаете, но не позволяйте эмоциям брать верх. Уровень стресса можно снизить, разбив большие задачи на маленькие подзадачи и шаги.

В конце каждого рабочего дня отмечайте 3 задания, которые удалось закрыть. Или выпишите свои достижения с прошлых мест работы, пусть они всегда будут у вас перед глазами. Иными словами, опирайтесь на свои компетенции.

4. Просите регулярный фидбэк о своей работе

Так будет понятно, какие зоны стоит подтянуть. Но не воспринимайте фидбэк как критику - это ваша дорожная карта улучшения своих навыков.

5. Не стесняйтесь давать обратную связь работодателю

Если что-то смущает или вы не понимаете какой-то процесс - говорите об этом. Но для начала проведите аудит и понаблюдайте. Если уверены, что изменения помогут бизнесу - смело их озвучьте. Только помните, что фидбэк должен быть конструктивным.

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6. Наладьте отношения в коллективе

На этом этапе очень важно быть проактивным. Обязательно найдите одного-двух людей, с которыми сможете выйти на обед или выпить чашку кофе утром. Это поможет уменьшить стресс и изучить компанию.

7. Взаимодействуйте с непосредственным руководителем

Ваш руководитель - важная фигура для вашей адаптации и дальнейшего развития в компании. Поэтому сразу установите с ним контакт. Уточните, как будет проходить ваше общение, какие у него ожидания от вас во время испытательного срока и тому подобное.

8. Дайте себе время

Не спешите выдавать огромный результат работы через 2 недели. Не факт, что в этом вообще есть необходимость. С таким темпом вы выгорите, и потом гораздо сложнее будет восстанавливаться и вам, и компании.

9. Адекватно оцените своего работодателя

Вы должны понимать, насколько работа, условия и коллектив соответствуют вашим ожиданиям; готовы ли вы и дальше работать в этой компании. Обычно 1-2 месяцев достаточно, чтобы принять решение.

10. Обязательно зафиксируйте все цели и задачи на время испытательного срока

Это поможет оценить вашу работу, динамику адаптации и статус по задачам и вам, и работодателю. Чем структурнее все будет описано, тем прозрачнее будет процесс для обеих сторон.

"Если процесс адаптации двусторонний - то есть каждая сторона одинаково понимает и принимает, что конкретно будет проходить в течение этого времени, - испытательный срок пройдет комфортно для всех, а сотрудник и компания в результате точно определят, готовы ли они сотрудничать в долгосрочной перспективе", - отмечает Юлия Ефименко.

29% опрошенных украинцев говорят, что отношение работодателей к ним за время карантина ухудшилось. Не почувствовали изменений 19% респондентов. В то же время 16% утверждают, что компании стали внимательнее и улучшили условия во время карантина.

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