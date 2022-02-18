Как повлияет легализация крипты на рядовых украинцев - интервью

Євген Невмержицький

Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в интервью Gazeta.ua о том, что означает легализация виртуальных активов для рядового украинца, крипт коррупции и возможное влияние на экономику

– Оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки, и мы занимаем первое место в мире по ее использованию. Что означает решение парламента легализовать эти активы?

– Важнейшим следствием решения парламента является позитивный толчок для граждан Украины учиться использовать новейшие финансовые технологии и ВА для безопасного и надежного сохранения и приумножения собственного состояния.

Также возрастут поступления в бюджет.

Важным положительным фактором является создание дополнительных рабочих мест. В настоящее время украинские специалисты работают преимущественно на зарубежные предприятия и соответственно уплачивают налоги другим государствам.

– Но использование криптоактивов требует обучения...

– Это понимают все. Введение в действие закона даст толчок более активному внедрению обучающих программ в вузах, непосредственно трейдингу.

Хотя некоторые университеты уже имеют в своих учебных программах предметы, посвященные блокчейну, криптовалютам, трейдингу.

Например, в Национальном университете Киево-Могилянская академия уже 4 года преподаются указанные предметы для ИТ-специалистов, экономистов на магистерских программах.

– Что изменится в работе криптобирж?

Сотни тысяч украинских граждан являются клиентами международных криптобирж, зарегистрированных в зарубежных юрисдикциях. До введения в действие закона деятельность по трейдингу и другим операциям с криптовалютами находится в основном в тени.

В Украине операции с криптовалютами никогда не были нелегальными, потому что не существовало каких-либо ограничительных законодательных актов по использованию криптоактивов.

– Однако банки блокировали операции с криптовалютами на основании правил финансового мониторинга, хотя правовых оснований для этого фактически не было.

- Да, если средства клиента банка являются прозрачными, нет вопросов к их происхождению, любой клиент какой-либо формы собственности вправе приобрести криптовалюты на законных основаниях, как и любой другой товар или актив, не запрещенный законом.

Соответственно, клиенты во избежание проблем с финансовым мониторингом банков часто проводят операции с криптоактивами с использованием других редакций платежа.

Это создает основания для фиктивных операций или теневой экономики и вредит экономическим интересам государства.

В период фактической внешней агрессии вопрос приобретает особое значение. Это ведь ослабляет экономику, уменьшает поступления в бюджет. А соответственно и возможности тратить необходимые средства на оборону, социальные и другие нужды государства.

- Эксперты высказывают мнение, что принятие закона в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Вы согласны с таким оптимистическим прогнозом?

Согласен, но при условии, что будут проведены другие необходимые для этого реформы. Инвестклимат сейчас критически неудовлетворителен по причине внешней агрессии с одной стороны, и неэффективной экономической, в частности, фискальной политики государства с другой.

По официальным данным, доля теневой экономики Украины составляет 31% и задержка с подписанием закона о ВА является одной из причин такого состояния.

Положительные последствия принятия закона очень широки:

Международные криптовалютные биржи и другие поставщики услуг по ВА смогут открывать счета в украинских банках. Клиенты банков смогут указывать в редакции платежа правдивую информацию относительно операций с виртуальными активами. Это существенно снизит теневой оборот средств.

Украинские и иностранные предприниматели смогут регистрировать в Украине учреждения, занимающиеся поставкой услуг по ВА или их обслуживанием.

Предприятия могут разрабатывать и внедрять широкий спектр проектов с использованием ВА, программ лояльности, расчетов.

Украинские банки и финансовые учреждения смогут внедрять широкий перечень услуг по ВА. Например кастодиальные услуги – хранение секретных ключей криптогаманцев, управление криптоактивами. А также обменные операции, стейблкоины и т.д.

– Какие перспективы развития рынка криптоактивов в Украине?

– Блокчейн может применяться в нотариате, в земельном реестре, в судебной системе, реестре недвижимого имущества.

Использование в государственном секторе позволило существенно снизить уровень коррупции. Ибо данная технология позволяет вести записи, пересылать и хранить информацию максимально защищенно, прозрачно, удобно и дешево.

Государство уже использует блокчейн в определенных направлениях, например система электронного аукциона арестованного имущества СЕТАМ несколько лет успешно работает на блокчейне.

Но почему-то она не спешит активно бороться с коррупцией с использованием новейших технологий, ограничиваясь только риторикой.

Поскольку Закон позволит свободно и легально использовать криптовалюты гражданам и предприятиям, это может подтолкнуть и другие положительные процессы. Например, позволит облегчить расчеты за государственные услуги, сделать их дешевле, удобнее и безопаснее.

- А не облегчит ли это заодно и жизнь чиновников-коррупционеров? Известно, что некоторые декларируют свои "нажитые непосильным трудом" коррупционное состояние, как доходы от ВА?

- Безусловно, закон заберет основания для объяснения источников происхождения средств чиновников, уже несколько лет декларирующих биткоины на десятки миллиардов гривен.

Сейчас чиновник может просто декларировать, что у него есть биткоины. Это возможность объяснить, откуда у чиновника на государственной должности огромное состояние.

Методологии проверки их получения и происхождения в государстве попросту не существует. Закон должен установить такую ​​методологию.

Хочу отметить, что закон о ВА не является панацеей от экономических и других проблем. Внедрение и соблюдение любых законов зависит от людей.

Но в любом случае подписание данного закона приблизит наше государство к более цивилизованной финансовой и экономической системе.

Уже факт затягивания принятия и подписания этого закона ставил Украину под угрозу оказаться под санкциями международной организации ФАТФ, занимающейся противодействием отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению ядерного оружия.

Такая проволочка стала причиной потери десятков миллиардов гривен недополученных средств в бюджет государства и ВВП. А это очень нужно стране, защищающейся от внешней вооруженной агрессии.

Наталья Селецкая