Как изменятся цены на заправках в ближайшее время

Бензин дорожать в ближайшее время не будет. Фото: Економічна правда

На рынке топлива в ближайшее время цена бензина и дизтоплива меняться не будет. В то же время автогаз продолжит дешеветь.

"Причин снижения стоимости автогаза несколько. В Польше, откуда Украина импортирует автомобильный газ, из-за ​​теплой зимы упал спрос на топливо. Также повлияло значительное удешевление бензина в Украине. Так соотношение стоимости газа к бензину почти дошло до критических 50%. Поэтому газотрейдеры и снижают стоимость на фоне избытка предложения и низкого спроса в связи с зимой", - объясняет Геннадий Рябцев из научно-технического центра "Психея", передает "Сегодня".

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По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, запасов топлива достаточно. В то же время импорт сократился. В январе дизтоплива завезли меньше на 40%, поэтому существенного снижения цены в ближайшее время не будет.

"Против дальнейшего снижения цены топлива играет подорожание доллара. Против повышения цены - удешевление нефти и договоренности трейдеров с правительством о детенизации топливного рынка. У трейдеров пока есть запас по марже, поэтому исключаю любое движение цен вверх, даже если доллар подорожает на гривню", - добавляет Куюн.

Автозаправки в среднем бензин марки А-95 продают по 26,53 грн/л. Литр дизтоплива стоит 26,12 грн. Автогаз можно приобрести в среднем за 12,3 грн/л.