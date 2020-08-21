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пятница, 21 августа 2020 10:19

Как избежать давления коллекторов: объяснение от МВД

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Как избежать давления коллекторов: объяснение от МВД
Коллекторы будут нести наказание, если выйдут за рамки закона. Фото: pixabay.com

Если коллекторы требуют деньги, нужно обращаться в полицию и писать заявление.

"Коллекторы будут нести наказание, если выйдут за рамки закона. У нас нет установленной законом коллекторской деятельности", - говорит советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

По его словам, сложность заключается и в том, что "коллекторы" - это общее название. Они могут представляться работниками банка или кредитных союзов. Так начинается психологическое давление, пишет "Украина 24".

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"Это нарушение закона, так что нужно давать правовую оценку конкретных действий этих людей", - утверждает Мартыненко.

Права коллекторов сейчас ограничиваются только Уголовным кодексом, поскольку спецзакона об их деятельности нет.

В украинцев значительно увеличились долги за коммунальные услуги. Из-за этого в Верховную Раду внесли проект закона, по которому гражданам придется либо погасить свои долги, или составить договор о реструктуризации. В противном случае человека ждет суд.

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