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понедельник, 01 марта 2021 11:04

Как инвесторам вместо спиртзаводов Украины продают пустышки

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Как инвесторам вместо спиртзаводов Украины продают пустышки
Фонду госимущества дали добро "не очищать" объект перед продажей

Инвесторы, которые потратили миллионы гривен на покупку украинских спиртзаводов, теряют деньги.

Молдавская компания СП "Zernoff" выиграла конкурс по покупке спиртзавода. Бизнесмены предложили 120 млн грн (вместе с НДС сумма равняется 144 млн грн) и оплатили регистрационный взнос в размере 5,473 млн грн.

Однако инвесторы обнаружили явный "некомплект" оборудования и техники. Для того, чтобы не перечислять остаток суммы в качестве платы за предприятие, инвесторы обратились в Хозсуд Киева с просьбой приостановить сделку.

Бывший глава ФГИУ (Фонд госимущества) Александр Рябченко поясняет: такая ситуация, когда информации о заводе/активах либо недостаточно, либо она отсутствует вовсе, возникла после изменения законодательства в 2015-2016 годах.

"Произошло изменение программы приватизации, самого подхода к процессу: если раньше государство, выставляя что-либо на продажу, было обязано полностью оформить документы по этому объекту, в т.ч. долговые, сняв все отягощения, обеспечив все права (в том числе, на землю), то по нынешней технологии обязательства "очищать" объект уже нет", - объяснил Рябченко.

По этим причинам, "возможны сюрпризы разного рода".

"... завод стоит на земельном участке, который по сути не оформлен. У него есть долги по зарплате, или, скажем, на газ или воду, и переоформить его нельзя. И, что хуже всего, - никто за это вообще не отвечает!", - прокомментировал Рябченко.

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