Как будут работать банки во время новогодних праздников

На время новогодних праздников банки изменят режим работы. Фото: unsplash

В течение новогодних праздников системы электронных платежей Национального банка и банки будут работать в измененном режиме.

Об этом сообщают в Национальном банке.

30 декабря 2020 года система электронных платежей - СЭП - будет работать до 00:00. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы Национального банка будут работать в обычном режиме.

31 декабря 2020 года до 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу. Кроме этого, платежи будут поступать от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы, и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины будет работать с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП закончится в 13:00.

1 января 2021-го банковский день в СЭП начнется в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

1-3 января участники СЭП самостоятельно решают о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период будут осуществлять с датой банковского дня 4 января 2021-го. Депозитарий НБУ работать не будет, а банки не будут осуществлять операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты.

4-6 января СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021-го на субботу 16 января 2021-го.

16 января межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с датой банковского дня 16 января 2021 года.

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17 января межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с датой банковского дня 18 января 2021-го.

С 31 декабря 2020 года до 4 января 2021-го включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Национальным банком 30 декабря 2020 года.

1-3 и 7-10 января банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Национальный банк Украины на 17 декабря установил курс доллара на уровне 27,74 грн. Это на 2 копейки меньше, чем вчера. Евро подорожал на 11 коп. Стоит 33,80 грн.