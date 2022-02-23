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среда, 23 февраля 2022 13:13

Как будут работать банки при введении чрезвычайного положения

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Как будут работать банки при введении чрезвычайного положения
Нацбанк постоянно учитывает риск эскалации военной агрессии. Фото: НБУ

Украинская банковская система работает в штатном режиме и качественно выполняет функции финансовой поддержки экономики и граждан.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка по запросу Укринформа.

В НБУ уверяют, что несмотря на внешние вызовы, продолжается устойчивый рост кредитного портфеля. Волатильность (нестабильность. – Gazeta.ua) депозитов умеренная и контролируемая. Она не имеет никаких панических признаков и касается в основном текущих счетов.

Банки имеют надлежащий запас прочности и достаточно ресурсов, чтобы покрыть даже существенные отливы при их наступлении".

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В пресс-центре заверили, что НБУ постоянно учитывает риск эскалации военной агрессии. Поэтому четкий план, как реагировать на те или иные события

"Национальный банк готов к любым вариантам развития ситуации. Разработаны четкие планы действий на каждом этапе особого периода.

Эти планы касаются обеспечения стабильного функционирования банков и системы электронных платежей, удовлетворения потребностей клиентов в наличных деньгах и надежной защиты их вкладов", - отметили в НБУ.

Регулятор заявил, что особое внимание уделяет усилению устойчивости банковской системы к кибератакам и защите банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве.

И заверил, что готов оперативно использовать монетарные инструменты в случае усиления угрозы для стабильности денежной единицы Украины.

Сейчас экономические факторы не имеют значения и практически никак не влияют на курс. Более того – никаких экономических причин для девальвации гривни нет", – рассказывает в комментарии Gazeta.ua вице-президент Ассоциации украинских банков, президент Украинской ассоциации платежных систем Галина Хейло.

По мнению эксперта, курс доллара не будет снижаться до тех пор, пока не произойдет снижение эскалации.

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Дата
23
февраля

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