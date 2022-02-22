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среда, 23 февраля 2022 07:10

Гривна стремительно обвалилась на фоне военной угрозы – курс валют на среду

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Гривна стремительно обвалилась на фоне военной угрозы – курс валют на среду
На межбанке во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 29,04-29,06. Иллюстрация: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 23 февраля, на уровне 28,99 грн/долл.

Во вторник гривна подешевела на 50 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,90 грн/евро, то есть гривна подешевела на 61 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 29,04-29,06, к евро - на уровне 32,95-32,97, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 39,2653 38,00 / 39,36 38,25 / 38,80
злотый 7,2388 6,85 / 7,25 7,05 / 7,20
10 российских рублей 3,6645 3,45 / 3,75 3,60 / 3,71
швейцарский франк 31,5633 30,00 / 31,60 30,60 / 31,40

На 22 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,49 грн/долл., евро – 32,29 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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