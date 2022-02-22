Гривна стремительно обвалилась на фоне военной угрозы – курс валют на среду

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 23 февраля, на уровне 28,99 грн/долл.
Во вторник гривна подешевела на 50 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,90 грн/евро, то есть гривна подешевела на 61 коп. к предыдущему показателю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали, на сколько окрепла гривна к доллару за год
На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 29,04-29,06, к евро - на уровне 32,95-32,97, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|39,2653
|38,00 / 39,36
|38,25 / 38,80
|злотый
|7,2388
|6,85 / 7,25
|7,05 / 7,20
|10 российских рублей
|3,6645
|3,45 / 3,75
|3,60 / 3,71
|швейцарский франк
|31,5633
|30,00 / 31,60
|30,60 / 31,40
На 22 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,49 грн/долл., евро – 32,29 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
Комментарии