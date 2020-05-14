IKEA начала продавать свои товары в Украине: как купить

На украинском сайте компании Ikea уже доступен перечень товаров и цены на них. Фото: pixabay.com

Известная шведская компания IKEA запустила официальные онлайн-продажи в Украине. На украинском сайте компании уже доступен перечень товаров и цены на них. С сегодняшнего дня их уже можно заказывать.

Клиенты будут иметь возможность выбрать, где и как забрать свою покупку.

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Это можно сделать на одном из пунктов выдачи в Киеве бесплатно или заказать доставку домой. Сейчас двумя точками выдачи товаров будут магазины Auchan Rive Gauche и Metro.

Беглый сравнительный анализ цен "IKEA Украина" с той, которую предлагают полутеневые посредники доставки товаров из Европы, указывает, что на украинском сайте стоимость ниже.

В последние годы в Украине стала популярной покупка товаров из Европы через разнообразных посредников со значительной наценкой.

Шведская сеть IKEA планировала зайти в Украину в августе 2020-го. Однако сроки пришлось перенести в связи с пандемией Covid-19. Мебельный ритейлер уже подписал договор аренды со столичным торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall. Однако пока что точная дата появления в Украине первого магазина Ikea остается неопределенной, сообщил в Facebook координатор бизнес-клиентов компании "Ikea Украина" Игорь Иус.