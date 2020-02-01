Гривна держится: Нацбанк объявил курс на 1 февраля

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,47 Фото: korrespondent.net

По состоянию на 1 февраля Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 24,91 грн за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,47, пишет Экономическая правда.

Национальный банк ослабил официальный курс грн на 6 коп, установив его на 31 января на уровне 24,91 грн за долл.

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31 января котировки грн к долл. на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 грн за долл.

Национальный банк Украины на 30 января установил курс доллара на уровне 24,84 грн. Это на 12 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 12 коп. Стоит 27,32 грн. Курс российского рубля - 39 коп.