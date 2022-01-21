"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП

Для ФЛП третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничества с юридическими лицами. Это должно сократить схему уклонения от уплаты налогов с зарплат, заявил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

Возмущение бизнес-сообщества

Заявление чиновника изрядно всколыхнуло украинское бизнес-сообщество.

"Если речь идет о супермаркетах, в которых выбивают чеки на ФЛП, то это начинание председателя комитета нужно поддержать. Потому что когда под ФЛП маскируются крупные торговые сети, это проблема, - комментирует Gazeta.ua основатель рекрутингового агентства "Борщ" Сергей Марченко.

- Но непонятно, почему государство хочет решать эту проблему таким странным способом, как запретить ФЛП третьей группы сотрудничество с юридическими лицами.

На этой форме работает множество бизнесов из сферы услуг. И отсутствие НДС является для них очень выгодным и позволяет выйти из тени. Почему для них должно что-то ухудшаться?

Так правительство расписывается в собственной несостоятельности наказывать за нарушение налогового законодательства. И вместо того чтобы наказывать виновных, решило ударить по всем – и по уклоняющимся от налогообложения, и по тем ФЛП третьей группы, кто честно работает с юридическими лицами".

Такие изменения являются частью реформы обложения доходов, представленной в конце прошлого года на Экономической экспертной платформе.

Что предполагает реформа?

Речь идет об упрощении администрирования налогов на зарплату. Цель – снизить налоговую нагрузку путем объединения трех обязательных платежей (единого соцвзноса, налога на доходы физлиц и военного сбора) в единую ставку НДФЛ – 30%, с постепенным снижением на 1% ежегодно – до 25%.

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Однако из-за распространения в Украине схемы найма ФЛП третьей группы по гражданско-правовому договору на предоставление услуг бизнес вряд ли начнет официально трудоустраивать работников. Ведь за ФЛП работодатель может платить 5% единого налога и минимальный ЕСВ. Общие расходы по такой схеме в любом случае будут ниже, чем при уплате зарплатных налогов даже по сниженной ставке.

На какой стадии инициатива

"Пока нет ни закона, ни законопроекта. Сложно сказать, будет ли эта реформа в этом году, – продолжает Сергей Марченко. – Гетманцев не называет ни основные принципы, ни конкретные правила. Если анонсируется реформа в 2022 году, то она должна была быть обсуждена, принципы должны быть утверждены. Надо уже сейчас подавать какие-либо документы в парламент для голосования. Потому что осенью снова начнется бюджетный процесс и его нужно готовить на базе, которая уже есть.

В общем, это заявление кажется не очень серьезным. Сам Гетманцев не говорит, что будет запрещено все. Говорит, что возможности ФЛП третьей группы сотрудничать с юрлицами будут ограничены. Но каким образом, для кого?

Это заявление просто возмущает бизнес-сообщество. Государство должно осторожнее высказываться и вводить изменения в налоговых вопросах", - заключает Марченко.

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Принять необходимые законодательные изменения Данил Гетманцев рассчитывает в 2022 году, чтобы объединенный налог заработал с 2023 года.

Однако до сих пор идут дискуссии по ставке единого налога и источникам компенсации для госбюджета, который может потерять часть дохода после реформы.

"Власти необходимо поторопиться, если они хотят, чтобы реформа была запущена в 2023 году, – объясняет главный юрист компании Winner Максим Багнюк. Изменения в Налоговый кодекс не могут быть внесены позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного года, в котором новые правила и ставки начнут действовать. Их также запрещено менять в течение бюджетного года, сообщи он бухгалтерскому порталу "Дебет-Кредит".

Учитывая эту норму парламенту с целью администрирования нового налога с 1 января 2023 года необходимо внести изменения в законодательство до 1 августа 2022 года, что маловероятно", - считает Багнюк.

За 2021 год количество фопов выросло на 83 257 или на 4%. Сейчас их почти 2 млн. Это наилучший результат за последние 5 лет. Для сравнения, в 2020 году рост составлял 22 455 фопов или 1,2%. В 2017 году насчитывалось 1,765 млн ФЛП, в 2018-ом — 1,840 млн, 2019 — 1,889 млн, 2020 — 1,911 млн

Третья группа плательщиков единого налога (ЕН) является наиболее многочисленной среди субъектов хозяйствования, выбирающих упрощенную систему налогообложения. Выбрать 3-ю группу ЕН могут ФЛП и юрлица, у которых отсутствуют наемные работники или количество работников не ограничено; а объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2021 году – 7,002 млн грн.). В отличие от фиксированных сумм ЕН для групп 1 и 2, ставки ЕН для группы 3 установлены в размере: – 3% дохода и выбрана дополнительно уплата НДС; – 5% дохода – если НДС не уплачивают.