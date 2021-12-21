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вторник, 21 декабря 2021 16:26

Количество ФЛП рекордно выросло

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Количество ФЛП рекордно выросло
Количество ФЛПов выросло почти до 2 млн. Фото: absolute.kiev.ua

В Украине в 2021 году количество физических лиц-предпринимателей рекордно увеличилось.

За 11 месяцев количество выросло на 85 тыс. и достигло почти 2 млн человек, сообщает "Опендатабот".
Такие высокие темпы роста числа частных предпринимателей фиксируются впервые за пять лет.

Тренд регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФЛП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений против кассовых аппаратов и других мер фискализации, сообщает сервис.

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После очистки от "спящих ФЛП" в 2016-2017 гг. количество ФЛП демонстрирует постоянный прирост, отражаемый в финансовых результатах. В прошлом году ФЛП перечислили в бюджет страны 52,5 млрд грн налогов.

17 декабря Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект об отсрочке использования кассовых аппаратов для малого бизнеса. За добавление законопроекта в повестку дня внеочередного заседания проголосовали только 102 народных депутата, а для принятия решения необходимо по меньшей мере 226 голосов.

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