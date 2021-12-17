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пятница, 17 декабря 2021 15:45

Рада не отсрочила кассовые аппараты для малого бизнеса

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Рада не отсрочила кассовые аппараты для малого бизнеса
Рада не смогла включить рассмотрение вопроса в повестку дня. Фото: 24tv.ua

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня внеочередного заседания рассмотрение законопроекта об отсрочке использования кассовых аппаратов для малого бизнеса.

За включение законопроекта в повестку дня внеочередного заседания проголосовали лишь 102 народных депутата, тогда как для принятия решения необходимо не менее 226 голосов, передает "Интерфакс-Украина".

За включение этого вопроса в повестку дня проголосовали: 36 народных депутатов из фракции "Слуга народу", 12 – "Опозиційна платформа – За життя", 21 – "Європейська солідарність", 10 – "Батьківщина", 11 – "За майбутнє", четыре – "Довіра", восемь внефракционных. Никто из фракции "Голос" предложение первого вице-спикера Александра Корниенко включить вопрос в повестку заседания не поддержал.

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Утром у стен парламента началась очередная акция протеста предпринимателей движения "SaveФОП". Митингующие блокировали проезжую часть по ул. Грушевского у здания Рады. На пикет вышли до тысячи человек с символикой движения и флагами разных городов. Зажгли файеры. Бизнесмены требуют защитить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и отсрочить фискализацию на год.

Предприниматели движения "SaveФОП!" выходят на митинги с весны 2020 года. Из требований - отменить карантинные ограничения для малого и макробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять дополнительные льготы.

По требованию более 150 народных депутатов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал внеочередную сессию на пятницу, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть законопроект № 6376 об отсрочке сроков расширенного применения РРО плательщиками единого налога. Сегодня по графику последнее заседание Рады в этом году. Депутаты соберутся в сессионном зале в следующий раз 25 января.

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Дата
17
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