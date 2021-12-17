Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги

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В пятницу, 17 декабря, в центре Киева началась очередная акция протеста предпринимателей движения "SaveФЛП". Митинг проходит с утра.

Митингующие заблокировали проезжую часть по ул. Грушевского у здания Верховной Рады.

На пикет вышли до 1000 человек с символикой движения и флагами разных городов. Зажгли файеры.

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За порядком следит несколько сотен правоохранителей, которые периодически оттесняют участников акции от пересечения ул. Грушевского и Шелковичной, чтобы предотвратить перекрытие движения транспорта.

Время от времени между правоохранителями и митингующими вспыхивают стычки. На кадрах видно, как два правоохранителя выносят из толпы пикетчиков мужчину. Держат его за руки и ноги.

Главное требование ФОПов касается принятия законопроекта № 5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

"Требуем, чтобы отсрочили на год фискализацию. За этот год, может, разработают новый законопроект, который выведет маленький бизнес из-под фискализации, потому что для него это очень тяжелое бремя. Это большие средства надо заплатить за кассовые аппараты, за программное обеспечение, бухгалтера, обслуживание.

Мы очень маленькие ФОПы, и для нас это невозможно. Поэтому мы просим у наших депутатов еще год отсрочки", - сказала одна из участниц митинга в эфире телеканала "Украина 24".

Полиция Киева не уточняет количество задержанных. Отмечает, что некоторые протестующие пытались блокировать подходы к ВР и бросали пиротехнику. В результате взрыва петарды участница акции.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят с начала карантина в стране. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах.