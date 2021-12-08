Правительство выплатит недополученные "карантинные" 8 тыс. грн: куда обращаться

Подать заявку можно через Дию. Фото: korrespondent.net

Кабинет министров выплатит карантинную помощь предпринимателям, которые подали заявки на получение 8 тыс. грн в апреле - мае этого года, но неверно указали реквизиты.

Уточнить банковские данные можно будет через цифровой портал "Дія", сообщило Минсоцполитики.

"Застрахованным лицам, которые обращались за оформлением помощи в апреле - мае этого года в связи с введением в отдельных регионах "красного" уровня карантина, но не смогли получить помощь из-за неправильно указанных банковских реквизитов, предоставлена возможность повторно обратиться через портал "Дія" для ее получения", - сообщает министерство.

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Уведомление о необходимости уточнения банковских реквизитов поступит предпринимателям от Минцифры через "Дію".

Подать заявку на получение помощи можно до 15 декабря включительно, также через "Дію". Сумма выплаты останется прежней - 8 тыс. грн. Перерасчет средств произведет Ощадбанк.

30 марта Верховная Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тыс. грн для ФЛП. 9 апреля он начал действовать. Заявки на компенсации принимали с 19 апреля. Всего предприниматели подали около 340 тыс. заявлений на государственную помощь. Им выплатили в общей сложности 2,7 млрд грн. Несколько тысяч предпринимателей не смогли получить помощь из-за неправильно указанных реквизитов банковского счета.