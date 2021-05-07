Сколько предпринимателей получили карантинные деньги

Заявку на компенсацию нужно подать через портал Дия до 19 мая. Фото: Елена Луценко

75 тыс. предпринимателей и наемных работников в Украине получили по 8 тыс. грн помощи от государства. Зарегистрировались на получение денег 320 тыс. человек, которые не работали из-за локдауна.

На единовременные выплаты по 8 тыс. грн направили из бюджета 600 млн грн. 380 млн грн пойдет на выплату наемным работникам, 220 млн грн - ФОПам.

Заявку на компенсацию нужно подать через портал "Дия" до 19 мая. Программа государственной поддержки будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в красную зону.

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"Большинство регионов выходят из жестких карантинных ограничений. Однако получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения правил красной зоны в регионе. Если этот регион был отнесен к красной зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение "Дия" до 19 мая", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Наемные работники с зарплатой более 30 тыс. грн помощи не получат. Также не имеют права на помощь люди, которые работают в компаниях, которые не оплатили ЕСВ за весь квартал на дату обращения или работают в компаниях, которые за месяц до обращения работали по отсутствующим в перечне Кабмина КВЭД.