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понедельник, 19 апреля 2021 12:07

Стартовал прием заявок на карантинные 8 тыс. грн

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Стартовал прием заявок на карантинные 8 тыс. грн
Карантинные 8 тыс. грн выплатят единовременно. Фото: Елена Луценко

Сегодня, 19 апреля, начали принимать заявки на получение 8 тыс. грн компенсации от государства. На выплаты имеют право ФЛПы и их работники, которые понесли убытки из-за карантина в красных зонах.

Заявку оформляют через портал или приложение "Дія". Это следует сделать в течение 30 дней со дня попадания области до красной зоны. В разделе "Услуги" следует выбрать - "Пенсии, льготы и помощь", затем - "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

В заявлении нужно указать имя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФЛП, номер банковского счета IBAN, на который потом перечислят деньги, и согласие на обработку данных.

Карантинные 8 тыс. грн выплатят единовременно. Также предприниматели и работники могут получить помощь из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет такое решение.

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Выплаты смогут получить ФЛП-пенсионеры и ФЛП с инвалидностью, освобожденные от уплаты ЕСВ. Не получат компенсации предприниматели, которые зарегистрировались менее трех месяцев назад, одновременно являются наемными работниками и оплатили ЕСВ меньше, чем за шесть месяцев.

Наемные работники с зарплатой более 30 тыс. грн помощи не получат. Также не имеют права на помощь люди, которые работают в компаниях, которые не оплатили ЕСВ за весь квартал на дату обращения работают в компаниях, которые за месяц до обращения работали по отсутствующим в перечне Кабмина КВЭД.

Ранее в правительстве заявляли, что на программу поддержки ФЛП планируют потратить около 3 млрд. грн. В красной зоне находятся 12 областей и город Киев.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6505 новых случаев Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и Киеве (447).

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19
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