Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,9 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6505 новых больных коронавирусом. Из них детей – 253, медработников – 98.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 953 016 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 19 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 40 000 пациентов, из них 214 – за последние сутки. Выздоровели 1 487 677 пациентов, за последние сутки – 5589.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и Киеве (447).

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 447 случаев / 0 прививок;

Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;

Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;

Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;

Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;

Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;

Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;

Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;

Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;

Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;

Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;

Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;

Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;

Одесская область - 372 случая / 65 прививок;

Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;

Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;

Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;

Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;

Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;

Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;

Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;

Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.

Привить от коронавируса всех желающих украинцев возможно. Но при условии, что государство будет не менее 1 млн доз инъекций. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. В приоритете вакцинации лиц в возрасте от 60 лет. После этого будут прививать украинцев от 18, которые пожелают. Но сначала будут выбирать тех, кто имеет хронические болезни.