Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 756
Главное уметь говорить, а не знать правила. Какие знания будут требовать от чиновников
Главное уметь говорить, а не знать правила. Какие знания будут требовать от чиновников
Просмотров: 414
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1080
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 558
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1395
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 675
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1755
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 963
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
10
10
7
5
7
Почему 2-летний ребенок всю ночь бродил лесом, как прошла встреча Зеленского и Макрона, кто из известных украинцев ушел из жизни - неделя в ярких фото
Почему 2-летний ребенок всю ночь бродил лесом, как прошла встреча Зеленского и Макрона, кто из известных украинцев ушел из жизни - неделя в ярких фото
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
&quot;Даже в 45 можно получить стипендию на обучение&quot; - украинка об университетах в Швеции
"Даже в 45 можно получить стипендию на обучение" - украинка об университетах в Швеции
Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР
Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Видео
Все видео
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 765
Главное уметь говорить, а не знать правила. Какие знания будут требовать от чиновников
Главное уметь говорить, а не знать правила. Какие знания будут требовать от чиновников
Просмотров: 414
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1116
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2106
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
18 апреля 2021
Просмотров: 504
Така людина
– Може, Михайлович і правий. Ніякого ковіду немає, – каже пів року тому Світлана. Її 70-річний сусід із села під Полтавою з початку ...
понедельник, 19 апреля 2021 08:29

Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

  Комментировать
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,9 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6505 новых больных коронавирусом. Из них детей – 253, медработников – 98.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 953 016 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 19 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 40 000 пациентов, из них 214 – за последние сутки. Выздоровели 1 487 677 пациентов, за последние сутки – 5589.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и Киеве (447).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 447 случаев / 0 прививок;
Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;
Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;
Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;
Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;
Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;
Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;
Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;
Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;
Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;
Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;
Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;
Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;
Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;
Одесская область - 372 случая / 65 прививок;
Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;
Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;
Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;
Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;
Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;
Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;
Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;
Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;
Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.

Привить от коронавируса всех желающих украинцев возможно. Но при условии, что государство будет не менее 1 млн доз инъекций. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. В приоритете вакцинации лиц в возрасте от 60 лет. После этого будут прививать украинцев от 18, которые пожелают. Но сначала будут выбирать тех, кто имеет хронические болезни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Район столицы сравняли с землей

Запустили первую в мире космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 9927
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 1 Просмотров: 7569
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 5509
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 4600
Гороскоп на 19-25 апреля: для кого эта неделя будет наиболее удачной
Гороскоп на 19-25 апреля: для кого эта неделя будет наиболее удачной
 Просмотров: 3069
Общество
Где и когда будут прощаться с Владимиром Яворивским
Где и когда будут прощаться с Владимиром Яворивским Просмотров: 207
В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку
В Украине стартует вакцинация Pfizer: кто получит прививку Просмотров: 279
Гороскоп на 19 апреля: чего сегодня делать нельзя
Гороскоп на 19 апреля: чего сегодня делать нельзя
 Просмотров: 1080
Народні прикмети 19 квітня: сегодня снятся вещие сны
Народні прикмети 19 квітня: сегодня снятся вещие сны Просмотров: 441
Церковный праздник 19 апреля: кого почитают сегодня
Церковный праздник 19 апреля: кого почитают сегодня Просмотров: 720
Больше всего комментируют
31
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
5
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
4
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
3
Мавзолей Ленина открыли после карантина
Голосов: 55988
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть