В каких областях получили больше всего карантинных 8 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 360
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 315
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1251
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 828
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2340
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 756
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 378
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 423
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
5
4
6
9
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1476
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 279
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 342
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 567
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 14:19

В каких областях получили больше всего карантинных 8 тыс. грн

  Комментировать

1,4 млрд грн перечислили на выплату карантинных 8 тыс. грн от государства. Их получили 175 тыс. наемных работников и предпринимателей, которые не работали во время локдауна в красных зонах.

Автор: Елена Луценко
  Единовременные выплаты по 8 тыс грн получили 175 тыс. наемных работников и предпринимателей, которые не работали во время локдауна в красных зонах
Единовременные выплаты по 8 тыс грн получили 175 тыс. наемных работников и предпринимателей, которые не работали во время локдауна в красных зонах

Из них 100 208 работников и 74 792 ФОПа, сообщили в Минэкономики.

Больше всего выплат получили киевляне - почти 270 млн. грн. Во Львовской области перечислили почти 146 млн грн помощи, в Харьковской - 135 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто может рассчитывать на "карантинные" 8 тыс. грн

Программа государственной помощи предпринимателям и работникам будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в красную зону.

На получение денег в Украине зарегистрировались 320 тыс. человек, которые не работали из-за локдауна.

На единовременные выплаты по 8 тыс. грн направили из бюджета 600 млн грн. 380 млн грн пойдет на выплату наемным работникам, 220 млн грн – ФОПам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каких областях получили больше всего карантинных 8 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры

Расстреляли украинского генерала

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 9180
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 7533
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 6003
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4977
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 4824
Экономика
Посчитали, сколько земли находится в государственной собственности
Посчитали, сколько земли находится в государственной собственности Просмотров: 162
Первые результаты сниженного НДС: "скрутки" сократились на 23%
Первые результаты сниженного НДС: "скрутки" сократились на 23% Просмотров: 45
В Украине создали оффшор площадью 8 млн га - Зеленский
В Украине создали оффшор площадью 8 млн га - Зеленский Просмотров: 891
С 1 июля резко подорожает электроэнергия
С 1 июля резко подорожает электроэнергия Просмотров: 1053
Нацбанк пытается удержать курс доллара
Нацбанк пытается удержать курс доллара Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
4
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
1
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
1
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
Голосов: 26492
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть