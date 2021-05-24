В каких областях получили больше всего карантинных 8 тыс. грн

1,4 млрд грн перечислили на выплату карантинных 8 тыс. грн от государства. Их получили 175 тыс. наемных работников и предпринимателей, которые не работали во время локдауна в красных зонах.

Автор: Елена Луценко Единовременные выплаты по 8 тыс грн получили 175 тыс. наемных работников и предпринимателей, которые не работали во время локдауна в красных зонах

Из них 100 208 работников и 74 792 ФОПа, сообщили в Минэкономики.

Больше всего выплат получили киевляне - почти 270 млн. грн. Во Львовской области перечислили почти 146 млн грн помощи, в Харьковской - 135 млн грн.

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Программа государственной помощи предпринимателям и работникам будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в красную зону.

На получение денег в Украине зарегистрировались 320 тыс. человек, которые не работали из-за локдауна. На единовременные выплаты по 8 тыс. грн направили из бюджета 600 млн грн. 380 млн грн пойдет на выплату наемным работникам, 220 млн грн – ФОПам.