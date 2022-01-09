Штрафы для ФЛП за кассовые аппараты могут отсрочить

Для сельской местности не требуются кассовые аппараты. Фото: Today.kg

Введение штрафов для ФЛП за отсутствие кассовых аппаратов может быть отсрочено до 1 февраля 2022 года.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы снизить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО до 1 февраля 2022 года", - сказал председатель.

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С 1 января 2022 года ФЛПы 2-4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты – приложение, которое можно установить на смартфон или планшет. Это хотели внедрить еще в 2021 году, но отложили из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Правительство освободило заведения розничной торговли в сельской местности от обязательных кассовых аппаратов.