Компаниям хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП

Это может сократить схему уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как работника в штат, а как ФЛП. Фото: pixabay.com

Для ФЛП третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юридическими лицами.

Это должно сократить схему уклонения от уплаты налогов из зарплат, при которой человека оформляют не как штатного работника, заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает OBOZREVATEL.

"Сузить возможность для сотрудничества. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как зарплатных ФЛП. Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", - сказал он.

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Гетманцев предлагает:

- снизить эффективную ставку налогообложения;

- расширить возможности для декларирования;

- ввести семейное декларирование;

- ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн грн;

- ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных ФЛП".

Некоторые юрлица в Украине оформляют работников не в штат, ведь за них нужно будет платить 22% ЕСВ, 19,5% военного сбора и НДФЛ, а как ФЛП, которые самостоятельно платят 5% налога с зарплаты.

Украинские банки могут блокировать карты украинцам и обращаться к клиентам за объяснениями в случае нетипичных операций, не отвечающих их финансовым возможностям. Максимальная сумма анонимных переводов составляет 5 тыс. грн.