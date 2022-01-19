Компаниям хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП

Для ФЛП третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юридическими лицами.
Это должно сократить схему уклонения от уплаты налогов из зарплат, при которой человека оформляют не как штатного работника, заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает OBOZREVATEL.
"Сузить возможность для сотрудничества. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как зарплатных ФЛП. Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предложили способ борьбы с зарплатами в конвертах
Гетманцев предлагает:
- снизить эффективную ставку налогообложения;
- расширить возможности для декларирования;
- ввести семейное декларирование;
- ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн грн;
- ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных ФЛП".
Некоторые юрлица в Украине оформляют работников не в штат, ведь за них нужно будет платить 22% ЕСВ, 19,5% военного сбора и НДФЛ, а как ФЛП, которые самостоятельно платят 5% налога с зарплаты.
Украинские банки могут блокировать карты украинцам и обращаться к клиентам за объяснениями в случае нетипичных операций, не отвечающих их финансовым возможностям. Максимальная сумма анонимных переводов составляет 5 тыс. грн.
Комментарии